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«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

02.02.2020 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ожидание изменений и поправок не станет столь мучительным для тех, кто не перекладывает ответственность за свои решения на государство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

Ольга – хозяйка собаки, кошки, морской свинки, рыбок и улиток. Контактный зоопарк полностью укомплектован, постояльцы сыты и здоровы.

«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию

«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

На такое количество животных женщина решилась лишь тогда, когда переехала в собственный дом. 

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»

«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

Ольга Алексеенко:
В доме, конечно, абсолютно удобнее, комфортнее и себе, и животным. С точки зрения выгула, пространства. Одно дело, когда это приносит тебе удовольствие и комфорт, и ты приятно жмякаешь эти комочки. А когда это превращается в проблему для окружающих тебя людей, тогда нужно подходить более серьезно.

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

Люди в материале: Ксения Худолей, Ольга Алексеенко
 
 
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Новости Беларуси. Ожидание изменений и поправок не станет столь мучительным для тех, кто не перекладывает ответственность за свои решения на...
 
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Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?
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