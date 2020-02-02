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«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ожидание изменений и поправок не станет столь мучительным для тех, кто не перекладывает ответственность за свои решения на государство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга – хозяйка собаки, кошки, морской свинки, рыбок и улиток. Контактный зоопарк полностью укомплектован, постояльцы сыты и здоровы.
На такое количество животных женщина решилась лишь тогда, когда переехала в собственный дом.
Ольга Алексеенко:
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Новости Беларуси. Ожидание изменений и поправок не станет столь мучительным для тех, кто не перекладывает ответственность за свои решения на...
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