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Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

02.02.2020 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ровно два месяца осталось до открытия весенней сессии Национального собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас депутаты Палаты представителей активно трудятся в округах, но уже 2 апреля они соберутся в Овальном зале Дома правительства. Уже известно, что в график включено 32 законопроекта.

Юлия Огнева, СТВ:
И вот в связи с этим, хотя на неделе был и другой повод, вспомнилось, что есть законопроект, который в нашей стране не могут принять уже больше 10 лет. Мы о проекте закона «Об обращении с домашними животными».

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Не то что бы сейчас это никак не регулируется. Действуют Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах. Они были приняты Совмином в 2001 году. Но чего греха таить – есть вопросы к этим правилам. Взять хотя бы то, что речь о собаках да котах – как будто других домашних животных и быть не может.

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

А мы же знаем: несовершенное законодательство – дополнительный повод спекулировать на теме, как говорится, поднимать волну. Зачем и для чего? И, главное, как с этим бороться?

Выясняла Ксения Худолей.

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Этот возмущенный монолог на неделе довольно быстро разлетелся по соцсетям и мессенджерам. Зооактивистка и практикующий юрист недоумевает.

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»

Вопрос о допустимом количестве хвостатых и усатых в квартире действительно наболевший. Однако прецедент с выселением лишнего животного достаточно сомнителен. Узнать подробности дела у автора записи не удалось, девушка пропала с наших пресс-радаров.

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Ни в одном из столичных ЖКХ о деле не слышали, разводят руками и суды. Так возможно ли, что закон указал на выход коту или собаке?

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Ольга Драпей, заместитель директора ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
Как правило, это выражается в неудовлетворительном санитарном и техническом содержании жилого помещения. Как практика – три протокола, выносится предупреждение местным административным органом. В случае еще одного нарушения администрация подает в суд исковое заявление о принуждении к отчуждению жилого помещения, если частная квартира, либо к выселению. Сам жилец, естественно, одного кота не выселит.

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Специалисты на таком судебном решении ставят гриф «фейк». В правовом поле и правда есть белые пятна, однако даже они не объясняют выселение «третьего лишнего». 

Ольга Драпей:
Установлено, что в жилом помещении может быть зарегистрировано только два домашних животных. Собака либо кот, либо два кота. Если в квартире проживают три животных, как-то нарушают покой граждан, граждане вправе обратиться в жилищно-эксплуатационную службу. Влечет наложение предупреждения либо штрафа в размере от 1 базовой до 5.
В суд материалы не идут, это рассматривается административной комиссией, администрацией района.

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Получается, сосчитать питомцев-нелегалов коммунальщикам фактически удается лишь тогда, когда зоркие соседи об этом сообщают. А санкции к нарушителю зоозаконодательства чаще выражаются рублем. Выселение хозяина и его любимцев – процесс длительный и крайне редкий. 

«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Ксения Худолей, корреспондент:
Красноречивое «как кошка с собакой» для домашних питомцев порой теряет буквальное значение. Живут они мирно, конфликтов избегают, а вот соседи, напротив, все чаще лаются да кусаются. 

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Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Главный месседж ответственного хозяина – счастье не в количестве, а в качестве.  И если желание завести пернатого, хвостатого или усатого совпадает с реальной возможностью заботы о них – никто не упрекнет, что «третий лишний». 

Люди в материале: Ксения Худолей, Ольга Драпей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ровно два месяца осталось до открытия весенней сессии Национального собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас депутаты Палаты...
 
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