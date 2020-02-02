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Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно два месяца осталось до открытия весенней сессии Национального собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас депутаты Палаты представителей активно трудятся в округах, но уже 2 апреля они соберутся в Овальном зале Дома правительства. Уже известно, что в график включено 32 законопроекта.
Юлия Огнева, СТВ:
Не то что бы сейчас это никак не регулируется. Действуют Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах. Они были приняты Совмином в 2001 году. Но чего греха таить – есть вопросы к этим правилам. Взять хотя бы то, что речь о собаках да котах – как будто других домашних животных и быть не может.
А мы же знаем: несовершенное законодательство – дополнительный повод спекулировать на теме, как говорится, поднимать волну. Зачем и для чего? И, главное, как с этим бороться?
Этот возмущенный монолог на неделе довольно быстро разлетелся по соцсетям и мессенджерам. Зооактивистка и практикующий юрист недоумевает.
Вопрос о допустимом количестве хвостатых и усатых в квартире действительно наболевший. Однако прецедент с выселением лишнего животного достаточно сомнителен. Узнать подробности дела у автора записи не удалось, девушка пропала с наших пресс-радаров.
Ни в одном из столичных ЖКХ о деле не слышали, разводят руками и суды. Так возможно ли, что закон указал на выход коту или собаке?
Ольга Драпей, заместитель директора ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
Специалисты на таком судебном решении ставят гриф «фейк». В правовом поле и правда есть белые пятна, однако даже они не объясняют выселение «третьего лишнего».
Ольга Драпей:
Получается, сосчитать питомцев-нелегалов коммунальщикам фактически удается лишь тогда, когда зоркие соседи об этом сообщают. А санкции к нарушителю зоозаконодательства чаще выражаются рублем. Выселение хозяина и его любимцев – процесс длительный и крайне редкий.
Ксения Худолей, корреспондент:
Главный месседж ответственного хозяина – счастье не в количестве, а в качестве. И если желание завести пернатого, хвостатого или усатого совпадает с реальной возможностью заботы о них – никто не упрекнет, что «третий лишний».
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Новости Беларуси. Ровно два месяца осталось до открытия весенней сессии Национального собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас депутаты Палаты...
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