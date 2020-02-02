БПМ, пособия, шенген и зарплаты бюджетников. Что изменилось с 1 февраля

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси с 1 февраля пересмотрят бюджет прожиточного минимума и некоторые виды пенсий, повысят детские пособия, увеличат ряд тарифов и цен. Бюджетники получат свою первую зарплату, рассчитанную по новому принципу, а шенген на время подорожает до 80 евро. Обо всех новшествах последнего месяца зимы — в традиционном обзоре от агентства «Минск-Новости» .

БПМ и пенсии

Бюджет прожиточного минимума подрастет на 3,5 % (8,04 рубля). Последний раз он менялся в ноябре 2019 г. — повышался до 231,83 рубля. Теперь планка поднята до 239,87 рубля и будет действовать с 1 февраля по 30 апреля 2020 г.

Вслед за БПМ подросли и некоторые социальные выплаты. Среди них — минимальные трудовые пенсии, надбавки и повышения для отдельных категорий пенсионеров, доплаты людям пенсионного возраста от 75 лет и старше, социальные пенсии, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80 лет. Они увеличились соразмерно росту БПМ — на 3,5 %.

Детские пособия

Данный вид выплат поднимется на сумму от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида денежного довольствия для мам. Так, ежемесячное пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля, на ребенка-инвалида до 3 лет — 521,33 рубля. Выплаты действительны до 31 июля.

Единовременное пособие в связи с рождением первенца с 1 февраля составит 2 398,7 (увеличится на 80,4 рубля), при рождении второго и последующих детей — 3 358,18 (прибавка — 112,56 рубля). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 239,87 рубля.

Шенгенские визы

Новый Визовый кодекс Евросоюза вступает в силу 2 февраля. Он автоматически повышает стоимость шенгена до 80 евро и для Беларуси. Несмотря на то что соглашение об упрощении визового режима между ЕС и нашей страной уже подписано, оно не ратифицировано парламентариями. Предполагается, что это событие произойдет в начале лета, после чего визовый сбор уменьшится до 35 евро.

Базы не занятых в экономике

База данных не занятых в экономике граждан создана 1 декабря 2018 г. По данным Минсоцзащиты, в нее включены около полумиллиона соотечественников. Очередное квартальное обновление намечено на февраль. Из списка исключат тех, кто документально подтвердил работу или обучение за границей. Проверить себя в базе можно, получив логин и пароль в службе «Одно окно». Граждане, числящиеся в базе, будут полностью оплачивать отопление и газ с 1 мая 2020 г.

Зарплаты бюджетников

В феврале бюджетники получат расчетники и испытают на себе последствия введения новой схемы исчисления зарплат. Напомним, что в тарифной сетке вместо 27 разрядов стало 18. Базовая ставка пришла взамен тарифной 1-го разряда, постоянная часть оклада выросла до 50–60 % от зарплаты, изменится структура стимулирующих выплат, в частности, многие из них объединят. Предполагается, что благодаря новшествам механизм формирования зарплаты станет понятнее и прозрачнее, кроме того, значительно уменьшится объем законодательства об оплате труда.

Результаты переписи

30 октября 2019 г. завершилась перепись населения в Беларуси. Ее предварительные итоги появятся, как обещали в Белстате, до 3 февраля, основные — до 1 июня 2020 г. Первые цифры позволят судить о количестве населения Беларуси. Далее статистики озвучат разбивку по полу, возрасту, образованию и прочим параметрам. Результаты сельхозпереписи станут известны к июлю 2021 г.

Табак

С 1 февраля производители и импортеры в очередной раз изменят цену на 50 марок табачных изделий. При этом в основной массе они подорожают на 30–35 копеек, но есть и два бренда, которые подешевеют на 1 копейку. Узнать подробности можно на сайте МНС. К слову, курильщикам придется смириться с фактом, что в 2020 г. табачные изделия вырастут в цене как минимум на 15 % — такое повышение акцизов заложено в доходной части республиканского бюджета.

Комиссии от банков

Банки увеличивают комиссию за прием платежей наличными в кассах. В некоторых из них за каждый платеж нужно заплатить вознаграждение от 2 до 5 рублей. Подобная оградительная политика выбрана не случайно: банкиры хотят приучить население к оплате услуг через Сеть, а заодно сократить затраты на операционный персонал.

Тарифы «Белпочты»

«Белпочта» рассказала об изменении тарифов на некоторые услуги по пересылке почтовых отправлений по территории Беларуси. Так, стоимость пересылки заказного письма массой до 20 г для физлиц увеличится на 8 копеек и будет стоить 1,98 рубля, для юрлиц — 2,04 рубля. Также повысятся тарифы на услуги и пересылку внутренних отправлений в среднем на 5 %.