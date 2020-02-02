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БПМ, пособия, шенген и зарплаты бюджетников. Что изменилось с 1 февраля
02.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси с 1 февраля пересмотрят бюджет прожиточного минимума и некоторые виды пенсий, повысят детские пособия, увеличат ряд тарифов и цен. Бюджетники получат свою первую зарплату, рассчитанную по новому принципу, а шенген на время подорожает до 80 евро. Обо всех новшествах последнего месяца зимы — в традиционном обзоре от агентства
БПМ и пенсии
Бюджет прожиточного минимума подрастет на 3,5 % (8,04 рубля). Последний раз он менялся в ноябре 2019 г. — повышался до 231,83 рубля. Теперь планка поднята до 239,87 рубля и будет действовать с 1 февраля по 30 апреля 2020 г.
Вслед за БПМ подросли и некоторые социальные выплаты. Среди них — минимальные трудовые пенсии, надбавки и повышения для отдельных категорий пенсионеров, доплаты людям пенсионного возраста от 75 лет и старше, социальные пенсии, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80 лет. Они увеличились соразмерно росту БПМ — на 3,5 %.
Детские пособия
Данный вид выплат поднимется на сумму от 29,37 до 37,76 рубля в зависимости от вида денежного довольствия для мам. Так, ежемесячное пособие на первого ребенка составит 405,48 рубля, на второго и последующих детей — 463,4 рубля, на ребенка-инвалида до 3 лет — 521,33 рубля. Выплаты действительны до 31 июля.
Единовременное пособие в связи с рождением первенца с 1 февраля составит 2 398,7 (увеличится на 80,4 рубля), при рождении второго и последующих детей — 3 358,18 (прибавка — 112,56 рубля). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 239,87 рубля.
Шенгенские визы
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Базы не занятых в экономике
База данных не занятых в экономике граждан создана 1 декабря 2018 г. По данным Минсоцзащиты, в нее включены около полумиллиона соотечественников. Очередное квартальное обновление намечено на февраль. Из списка исключат тех, кто документально подтвердил работу или обучение за границей. Проверить себя в базе можно, получив логин и пароль в службе «Одно окно». Граждане, числящиеся в базе, будут полностью оплачивать отопление и газ с 1 мая 2020 г.
Зарплаты бюджетников
В феврале бюджетники получат расчетники и испытают на себе последствия введения новой схемы исчисления зарплат. Напомним, что в тарифной сетке вместо 27 разрядов стало 18. Базовая ставка пришла взамен тарифной 1-го разряда, постоянная часть оклада выросла до 50–60 % от зарплаты, изменится структура стимулирующих выплат, в частности, многие из них объединят. Предполагается, что благодаря новшествам механизм формирования зарплаты станет понятнее и прозрачнее, кроме того, значительно уменьшится объем законодательства об оплате труда.
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Табак
С 1 февраля производители и импортеры в очередной раз изменят цену на 50 марок табачных изделий. При этом в основной массе они подорожают на 30–35 копеек, но есть и два бренда, которые подешевеют на 1 копейку. Узнать подробности можно на сайте МНС. К слову, курильщикам придется смириться с фактом, что в 2020 г. табачные изделия вырастут в цене как минимум на 15 % — такое повышение акцизов заложено в доходной части республиканского бюджета.
Комиссии от банков
Банки увеличивают комиссию за прием платежей наличными в кассах. В некоторых из них за каждый платеж нужно заплатить вознаграждение от 2 до 5 рублей. Подобная оградительная политика выбрана не случайно: банкиры хотят приучить население к оплате услуг через Сеть, а заодно сократить затраты на операционный персонал.
Тарифы «Белпочты»
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В Беларуси с 1 февраля пересмотрят бюджет прожиточного минимума и некоторые виды пенсий, повысят детские пособия, увеличат ряд тарифов и цен. Бюджетники получат...
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