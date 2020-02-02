В Беларуси призывникам из сел предложат службу в рассрочку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси предложил новые условия службы в армии. Но только для тех, кто работает в сельском хозяйстве. Так Александр Лукашенко надеется оставить молодежь в деревне, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

В свои 25 Александр Поддубец руководит котельными, которые отапливают парники. Цветы там выращивают миллионами, овощи тоннами. В агрокомбинате парень – ценный сотрудник. Возможно, скоро он сменит рабочую форму на военную.

«На март пришла повестка. До конца февраля официальная отсрочка. После защиты магистерской диссертации предстоит прохождение медкомиссии. Армия нужна, но работа в сельском хозяйстве – это тоже своеобразная армия, школа жизни», – считает начальник производства теплоэнергетических ресурсов агрокомбината «Ждановичи» Александр Поддубец.

Таких, как Александр, на предприятии 34 человека. Целый взвод, который очень ждут в белорусской армии. За 10 лет количество призывников в стране сократилось в два раза.

«Молодой специалист приходит после учебы, но ему еще нужно отслужить в Вооруженных силах республики. Нам, производственникам, важно закрепление молодых кадров на предприятии», – отметил главный инженер агрокомбината «Ждановичи» Алексей Петруша.

Служба в армии – обязанность каждого совершеннолетнего белорусского юноши при условии, что он здоров и не продолжает учебу. Парни со средним специальным образованием изучают воинское дело полтора года, с высшим образованием – год. Есть случаи, когда службу переносят на определенный срок.

Это может быть магистратура или если у призывника проблемы со здоровьем. Но отдавать долг Родине все равно придется. В Беларуси есть не только срочная служба. Популярна контрактная, когда в армию ходят как на работу. Есть служба в резерве, оставшаяся с советских времен – когда мужчин призывают на военные сборы на несколько месяцев один раз в год. Эту схему и предложил распространить на аграриев министр сельского хозяйства. Лукашенко идею одобрил.

«Каждый год зимой - для тех, кто занят в сельском хозяйстве, для других – летом. Если человек получил образование, зачем его тащить в армию? Мы больше потеряем. Лучше, пусть он 5-10 лет зимой или летом отлучается на военную подготовку полтора-два месяца. Будем их учить по военным специальностям механик-водитель, стрелок, гранатометчик», – сказал президент Беларуси.

Эту новость белорусские аграрии восприняли с радостью. Говорят, может хоть после этого молодежь потянется на село.

«В межсезонье можно привлекать, в отпуск же ходят люди на месяц. А на полтора года не надо забирать», – говорит генеральный директор агрокомбината «Ждановичи» Григорий Чуйко.

Генеральный директор агрокомбината «Ждановичи» – сам тому пример. После учебы в сельхозакадемии он проходил службу в резерве. Сегодня его «Ждановичи» – не колхоз, как 20 лет назад, а один из лучших в стране агрокомбинатов. О молодых кадрах здесь заботятся. Сдали 10 многоквартирных домов. Плата за аренду – пять долларов. Главное – работай.

«Здесь просто прекрасно. Все условия для жизни потрясающие, недалеко от города, хозяйство нам помогает, очень здорово», – говорит местная жительница.

Двухкомнатную квартиру Максим и Анна Кулагины как молодые специалисты получили два года назад. Уезжать из деревни не хотят. Есть ребенок, ждут второго. Но папа – еще призывник, значит – армию никто не отменял.

«Повестка пришла на 4 февраля, придется явиться в военкомат», – говорит Максим Кулагин.

С работы военкому пишут просьбы – не забирайте, сотрудник ценный, рабочий цеха садоводства. Максим же в армию пойти не против. Если только ненадолго. Потому ждет, когда поручение президента исполнят.

«Сейчас эти вопросы прорабатываются Министерством обороны совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами», – заявила официальный представитель Министерства обороны Республики Беларусь Наталья Гаврусик.

Правда, конкретные даты, когда аграрии будут служить в рассрочку, в оборонном ведомстве не называют. Поэтому пока молодые работники села готовятся не только к посевной, но и к весеннему призыву.

