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«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Материал об одном вирусе, от которого так бы хотелось изобрести вакцину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
В ноябре моя коллега Кристина Протосовицкая разбиралась в истории с невыплаченной зарплатой. Частное предприятие «Пинавуд» не платило работникам больше полугода. Когда по-хорошему призвать к выполнению обязательств работодателя не удалось, мужчины обратились к местным властям, а после и в суд. По мировому соглашению, окончательный расчет должен был быть произведен в конце прошлого года. Но… впрочем, не буду наступать на горло песне моей коллеги.
– 32 поделить на 8 – что ты это узнавал?
Четвероклашка Стас без проблем справляется с задачками из учебника. А вот для его отца – бывшего работника предприятия «Пинавуд» Олега Савчука – в жизни арифметика дается куда сложнее: вычесть ежемесячные платежи – кредит, коммунальные, алименты – из ноля. Три месяца, выделенные судом на покрытие долга перед ним по зарплате, истекли в декабре. Своих денег – 2600 – мужчина так и не увидел.
Олег Савчук, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
Заложником этой же ситуации стал и Игорь Яхновец. В борьбе за свои права его поддерживает семья – жена и двое детей. Яна занимается плаванием, а шестилетнего Глеба уже впору отдавать в футбольную академию. Но только не сейчас, а когда распогодится на финансовом фронте.
Ежемесячный мой кредит по квартире 330 рублей. Плюс, не считая коммунальных, где-то набегает рублей 120. С апреля не платят мне зарплату.
Некогда перспективное предприятие по обработке древесины «Пинавуд» с клиентами в Европе попрощалось со своими сотрудниками по-английски. 65 человек не увидели ни зарплату, ни окончательного расчета – 33 по трудовым договорам, а еще 32 по договорам подряда.
Татьяна Квачель, заместитель начальника Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления департамента Государственной инспекции труда:
Инспекция труда, фонд социальной защиты, и лишь пять бывших работников подали в суд на одного нерадивого руководителя. Общий долг предприятия «Пинавуд» на конец января по данным отдела принудительного исполнения превышает 67 тысяч рублей. Запущено 12 исполнительных производств. Выплаты с ноября по январь в ОПИ поступали, но незначительные – порядка 10 %.
Валерий Любич, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
Денис Нестеренко, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:
На контакт директор не идет, заявляют в райисполкоме. 8 комиссий – 8 отказов в личном присутствии.
Владимир Петько, заместитель председателя Пинского райисполкома:
Тем временем на месте старого предприятия – сразу после того, как «Пинавуд» погряз в судебных тяжбах – зарегистрировали новое. Часть работников – порядка 20 человек – перешли с «Пинавуд». Сергею прежний директор должен больше 4 000. На новом предприятии выплаты стабильные.
Сергей Горегляд, сотрудник предприятия «Эколамбер»:
Владимир Петько:
Обозначить свою роль на новом предприятии и дать ответ, когда же будут деньги, может только директор. Назначаем ему встречу вместе с райисполкомом – на их звонки, благо, он отвечает. Приезжаем по уже знакомому адресу (помнится, здесь нас встретили негостеприимно).
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
На это раз нам повезло больше: директор избегает камер, но четко обосновывает позицию – зарплату выплачу.
– На сегодняшний день предпринимаются все меры возможные для погашения задолженности по заработной плате. Я думаю, февраль-март, задолженность закроем.
Аренды того самого оборудования, которое еще в ноябре описал и арестовал ОПИ. Сейчас его передали на реализацию в «Брестюробеспечение». Вопрос времени, когда найдется покупатель.
Владимир Петько:
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«В феврале будет поставлена точка»? 65 бывшим работникам «Пинавуд» всё ещё не выплатили долги по зарплате
Новости Беларуси. Материал об одном вирусе, от которого так бы хотелось изобрести вакцину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:Я о...
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