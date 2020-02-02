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Колокол бил, трубач трубил, средневековые танцы танцевали... На Гребном сегодня было жарко
02.02.2020 21:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 2 февраля 2020 года, в рамках ежедневного ритуала подачи полуденного сигнала Берестейским трубачом, на
Не обошлось и без ярких представителей Брестского театра живых скульптур "Ларчик" в роли пажей.
Напомним, колокол ежедневно звонит в 11.45, а труба даёт сигнал три раза в полдень.
Сегодня на представление собралось более 30 человек. Сначала было прохладно, и этот неприятный весенний дождик чуть всё не испортил. Но затем желающие смогли включиться в процесс танцев, и уже похорошело, даже радуга показалась!
Между тем, люди высказывали замечания, что Гребной канал это конечно хорошо, правильно и интересно, но хотелось бы где-то в центре города, поближе к туристам. Идея-то толковая. Спешим обрадовать - вопрос находится в стадии рассмотрения, может быть имеет смысл вернутся к первоначально предлагаемому месту - ЦУМ, А на данном этапе идёт обкатка и проверка работоспособности идей, репетиция, так сказать. И уж если сюда, на Гребной, захотели придти 30 человек, то у ЦУМа будет на порядок больше.
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