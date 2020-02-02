ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беловежской пуще прошла "Ночь волков". Это фестиваль на территории Польши и Беларуси

02.02.2020 21:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Популярный фестиваль на сей раз объединил белорусскую и польскую территории Беловежской пущи. В программе были тематические лекции, фильмы, театральные постановки, увлекательные экскурсии по волчьим следам, обмен опытом.

В Беловежской пуще прошла "Ночь волков". Это фестиваль на территории Польши и Беларуси

Организаторами мероприятия выступили общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны", Франкфуртское зоологическое сообщество, национальный парк "Беловежская пуща" и Беловежский национальный парк. Заявки на участие подали около 150 человек - ученые, экологи, представители природоохранных организаций из разных регионов Беларуси и Польши.

Координатор проекта Виктор Фенчук рассказал участникам тематического семинара о том, сколько волков обитает в Беловежской пуще и как им живется в уникальном уголке дикой природы. Популяционную экологию этих зверей стали серьезно изучать около 7 лет назад. Один из методов исследования - наблюдение за волками с помощью специальных GPS-ошейников. Также в лесном массиве установили фотоловушки, которые делают снимки и видеозаписи серых хищников.

Природоохранный специалист Ирина Кашпей поделилась, как создаются научные статьи, которые публикуются в специальном "волчьем" блоге. Там можно узнать много интересного о волках. Например, о том, что эти животные отнюдь не бесполезны для природы. Специалисты отмечают их важную роль в регулировани популяций лисиц и енотовидных собак, распространяющих бешенство и оказывающих негативное воздействие на ресурсные виды охотничьей фауны. Волк также способен поддерживать на определенном уровне количество бобра, а это снижает ущерб лесному и сельскому хозяйствам.

Ученый-генетик из Польши Матей Шевчик познакомил коллег с особенностями волков, реколонизуемых в Центральной Европе. Известный кинорежиссер-анималист, автор более 60 фильмов и видеороликов о природе Игорь Бышнев продемонстрировал свои киноработы о волках Беларуси, Калмыкии и Кавказа. Ученый Валерий Домбровский поделился результатами уникального исследования этих зверей в Чернобыльской зоне, где человек вот уже много лет минимально вмешивается в жизнь дикой природы.

А Дмитрий Шамович и Анастасия Кузьменкова на своем примере доказали, что с этими животными можно жить мирно. Они сами вырастили трех волков.

От киностудии "Беларусьфильм" вниманию зрителей был представлен мультфильм "Волчишко", театр Czervo выступил с постановкой "Вильчек Мильчек".

Поздним вечером, когда стемнело, в пуще началась экскурсия по следам волков. Вместе с сотрудниками национального парка участники фестиваля отправились в лесной массив, чтобы попытаться найти волчьи тропы и вабить зверя. Потом всех ожидал костер на популярной у туристов Царской поляне, живой обмен мнениями.


Ирина Кашпей рассказала sb.by, что организаторы "Ночи волков" задались целью развеять стереотипы и мифы о серых хищниках:

- В основе страха, который многие люди испытывают к этим животным, лежит недостаток знаний. Мы попытались поделиться ими со всеми желающими. И намерены продвигаться дальше.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Популярный фестиваль на сей раз объединил белорусскую и польскую территории Беловежской пущи. В программе были тематические лекции, фильмы, театральные...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси призывникам из сел предложат службу в рассрочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика