Источник материала: Виртуальный Брест

Популярный фестиваль на сей раз объединил белорусскую и польскую территории Беловежской пущи. В программе были тематические лекции, фильмы, театральные постановки, увлекательные экскурсии по волчьим следам, обмен опытом.





Организаторами мероприятия выступили общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны", Франкфуртское зоологическое сообщество, национальный парк "Беловежская пуща" и Беловежский национальный парк. Заявки на участие подали около 150 человек - ученые, экологи, представители природоохранных организаций из разных регионов Беларуси и Польши.

Координатор проекта Виктор Фенчук рассказал участникам тематического семинара о том, сколько волков обитает в Беловежской пуще и как им живется в уникальном уголке дикой природы. Популяционную экологию этих зверей стали серьезно изучать около 7 лет назад. Один из методов исследования - наблюдение за волками с помощью специальных GPS-ошейников. Также в лесном массиве установили фотоловушки, которые делают снимки и видеозаписи серых хищников.

Природоохранный специалист Ирина Кашпей поделилась, как создаются научные статьи, которые публикуются в специальном "волчьем" блоге. Там можно узнать много интересного о волках. Например, о том, что эти животные отнюдь не бесполезны для природы. Специалисты отмечают их важную роль в регулировани популяций лисиц и енотовидных собак, распространяющих бешенство и оказывающих негативное воздействие на ресурсные виды охотничьей фауны. Волк также способен поддерживать на определенном уровне количество бобра, а это снижает ущерб лесному и сельскому хозяйствам.

Ученый-генетик из Польши Матей Шевчик познакомил коллег с особенностями волков, реколонизуемых в Центральной Европе. Известный кинорежиссер-анималист, автор более 60 фильмов и видеороликов о природе Игорь Бышнев продемонстрировал свои киноработы о волках Беларуси, Калмыкии и Кавказа. Ученый Валерий Домбровский поделился результатами уникального исследования этих зверей в Чернобыльской зоне, где человек вот уже много лет минимально вмешивается в жизнь дикой природы.

А Дмитрий Шамович и Анастасия Кузьменкова на своем примере доказали, что с этими животными можно жить мирно. Они сами вырастили трех волков.

От киностудии "Беларусьфильм" вниманию зрителей был представлен мультфильм "Волчишко", театр Czervo выступил с постановкой "Вильчек Мильчек".

Поздним вечером, когда стемнело, в пуще началась экскурсия по следам волков. Вместе с сотрудниками национального парка участники фестиваля отправились в лесной массив, чтобы попытаться найти волчьи тропы и вабить зверя. Потом всех ожидал костер на популярной у туристов Царской поляне, живой обмен мнениями.



Ирина Кашпей рассказала sb.by, что организаторы "Ночи волков" задались целью развеять стереотипы и мифы о серых хищниках:

- В основе страха, который многие люди испытывают к этим животным, лежит недостаток знаний. Мы попытались поделиться ими со всеми желающими. И намерены продвигаться дальше.