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Игорь Папруга: не хватает нам игроков высокого класса, которые постоянно играют в Лиге чемпионов

02.02.2020 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. БГК обыграл столичный СКА в домашнем матче чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Итоговое превосходство хозяев площадки составило семь мячей – 35:28. Хотя после первого тайма минчане уступали всего три гола.

У нас в гостях главный тренер «армейцев» Игорь Папруга.

Кристина Момот, СТВ:
Сейчас, когда эмоции немного улеглись, как прокомментируете исход очередного свидания с БГК?

Игорь Папруга: не хватает нам игроков высокого класса, которые постоянно играют в Лиге чемпионов

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Удручающий счет, конечно же. Но я думаю, что игра была интересна зрителям. И интересной как для тренера, так и для становления команды.

Удаление Никуленкова было шоком для команды. Это капитан, на которого можно положиться

Кристина Момот:
Вы упоминали удаление Никуленкова, которое выбило команду. Неужели он настолько важный винтик в механизме команды?

Игорь Папруга:
Никуленков действительно лидер на площадке. Как организатор атак, как капитан в раздевалке. Ребята уже привыкли к этому. Причем у него очень хорошо пошла игра вначале. Это было, наверное, шоком для команды. Поэтому мы сразу за четыре минуты проиграли три мяча. Это действительно было шоком.

Кристина Момот:
То есть он лидер, за которым двигается вся команда.

Игорь Папруга:
Однозначно лидер, однозначно не только в СКА. Он себя очень хорошо себя проявил на чемпионате Европы в национальной команде. Это капитан, на которого можно положиться.

Игорь Папруга: не хватает нам игроков высокого класса, которые постоянно играют в Лиге чемпионов

Мы тоже раздражитель у команд. Нам нельзя просто дарить очки командам, которые сегодня ниже нас

Кристина Момот:
Согласны ли вы с тем, что в мужском белорусском гандболе есть только две команды – СКА и БГК? Так ли это?

Игорь Папруга:
Скажем так, что в белорусском гандболе не две команды. Но каждая команда должна пройти этапы становления, развития. Понять свою роль в чемпионате страны. Роль в жизни города, должны создаться какие-то традиции.

Кристина Момот:
Кроме БГК в чемпионате Беларуси с другими командами вам интересно играть?

Игорь Папруга:
Сегодня нам нужно предельно концентрированно играть с каждым из соперников. Мы тоже раздражитель у команд. Нам нельзя просто дарить очки командам, которые сегодня ниже нас. Поэтому однозначно с предельной концентрацией готовимся к каждой команде. Прошлый сезон нам это показал, когда происходит недооценка соперника. Поэтому в этом сезоне главное не допустить ошибок прошлого.

Кристина Момот:
Давайте пофантазируем. Если сыграть выставочный матч СКА-БГК, но без легионеров, какой бы мог быть исход?

Игорь Папруга:
Сложно говорить о результате сегодня, потому что в БГК, наверное, не хватило бы состава выйти на площадку одними белорусами. Сложно говорить об этом.

Игорь Папруга: не хватает нам игроков высокого класса, которые постоянно играют в Лиге чемпионов

В систему подготовки Лиги чемпионов очень сложно пробиться, потому что элита играет всегда с элитой

Кристина Момот:
Думаю, что вы тоже смотрели чемпионат Европы. Как оцениваете игру сборной?

Игорь Папруга:
Игра сборной была стабильной. Она была со своим рисунком. Она была с полной отдачей игроков и тренерского штаба. Я думаю, в некоторых моментах, даже когда мы проиграли фаворитам, она была зрелищной и было интересной зрителям наблюдать за командой. Об этом свидетельствуют звонки друзей, и ребята делились своими впечатлениями. То есть мы видели большой интерес страны к нашему выступлению. Мы ощущали поддержку болельщиков, которые приехали и в Грац, и в Вену.

Я считаю, что мы выступили достойно. Хотелось бы и могли быть чуть выше. Не хватаем нам, как обычно, игроков высокого класса, которые постоянно играют в Лиге чемпионов. Потому что сборная постоянно пробивается на топ-турниры, но это очень мало для того, чтобы накопить опыта. Нужно играть с фаворитами товарищеские турниры, которые они проводят. И в эту систему их подготовки игры очень сложно пробиться, потому что элита играет всегда с элитой. И туда пробиться очень тяжело.

Думаю, что при теперешнем развитии детского спорта у нас через какое-то время будет даже переизбыток гандболистов

Кристина Момот:
Сборная – команда немолодая, а СКА известен как поставщик новых кадров. Есть ли в Беларуси резерв для СКА и для сборной? 

Игорь Папруга: не хватает нам игроков высокого класса, которые постоянно играют в Лиге чемпионов

Игорь Папруга:
Возможно, у нас гораздо меньше, чем где-то в Европе, но кадров у нас хватает. Я думаю, что при теперешнем развитии детского спорта, которому много уделяют внимания и федерация, и Министерство спорта, у нас через какое-то время будет даже переизбыток гандболистов. И клубы смогут выбирать уже более качественных игроков.

Спартак Миронович уже восстановился полностью и проводит тренировки во второй команде

Кристина Момот:
Поддерживаете ли вы связь со Спартаком Мироновичем?

Игорь Папруга:
Конечно, мы продолжаем общаться. Встречаемся. Сейчас у него был этап в жизни: он делал замену тазобедренного сустава. Мы с Юрием Анатольевичем ездили в гости на дачу, он был рад видеть. Общались, у нас прекрасные отношения.

Кристина Момот:
Восстановление хорошо проходит?

Игорь Папруга:
Я знаю, что пока мы участвовали в чемпионате Европы, он уже восстановился полностью и проводит тренировки во второй команде.

Люди в материале: Игорь Папруга, ​​​​​​​Кристина Момот
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. БГК обыграл столичный СКА в домашнем матче чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Итоговое превосходство...
 
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