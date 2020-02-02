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Топ-менеджер из Ирландии о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Размеры Беларуси настолько приемлемы, что вместились в сердце американца Тейна Лаймана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Топ-менеджер со своей командой World of Tanks адаптирует к карманным гаджетам. А свою любовь он выразил в татуировке в виде белорусского символа – солнца.
Тейн Лайман, директор мобильной студии IT-компании:
Евгений Пустовой, корреспондент:
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Топ-менеджер из Ирландии о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии
Новости Беларуси. Размеры Беларуси настолько приемлемы, что вместились в сердце американца Тейна Лаймана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Топ-менеджер со...
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