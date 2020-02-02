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Топ-менеджер из Ирландии о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии

02.02.2020 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Размеры Беларуси настолько приемлемы, что вместились в сердце американца Тейна Лаймана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Топ-менеджер из Ирландии о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии

Топ-менеджер со своей командой World of Tanks адаптирует к карманным гаджетам. А свою любовь он выразил в татуировке в виде белорусского символа – солнца.

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Топ-менеджер из Ирландии о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии

Тейн Лайман, директор мобильной студии IT-компании:
Минск самый красивый город. Здесь есть все: великолепные парки, развлечения, но нет хронических проблем больших городов. Здесь компания, которую знают во всем мире. Она выпускает великолепную игру, которая сравнима с продуктами из Калифорнии. Беларусь – страна технологических талантов.

Топ-менеджер из Ирландии о World of Tanks: великолепная игра, которая сравнима с продуктами из Калифорнии

Евгений Пустовой, корреспондент:
По национальности ирландец сравнивает Беларусь со своей страной. Мол, там тоже рядом старший брат. Но он стареет, а мы лишь набираем силы. В общем, споемся.

Люди в материале: Тейн Лайман, Евгений Пустовой
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Размеры Беларуси настолько приемлемы, что вместились в сердце американца Тейна Лаймана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  Топ-менеджер со...
 
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