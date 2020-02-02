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Президент Беларуси – Майклу Помпео: «Передайте привет Дональду»

02.02.2020 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел экскурсию для госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью

Президент Беларуси – Майклу Помпео: «Передайте привет Дональду»

Вот фотографии наших знаковых мест. Усадьба Костюшко. Американское дерево Независимости полито кровью выходцев из наших земель. Кстати, в которых корни современных американских деятелей. 

Президент Беларуси – Майклу Помпео: «Передайте привет Дональду»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Передайте привет Дональду. У него же зять Кушнер – корни его здесь. Вдвоем приезжайте.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Майкл Помпео
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел экскурсию для госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  Майкл Помпео в Минске: Наши...
 
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