Президент Беларуси – Майклу Помпео: «Передайте привет Дональду»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел экскурсию для госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью





Вот фотографии наших знаковых мест. Усадьба Костюшко. Американское дерево Независимости полито кровью выходцев из наших земель. Кстати, в которых корни современных американских деятелей.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Передайте привет Дональду. У него же зять Кушнер – корни его здесь. Вдвоем приезжайте.