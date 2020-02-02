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Президент Беларуси – Майклу Помпео: «Передайте привет Дональду»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел экскурсию для госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Майкл Помпео в Минске: Наши производители готовы обеспечить вас необходимой нефтью
Вот фотографии наших знаковых мест. Усадьба Костюшко. Американское дерево Независимости полито кровью выходцев из наших земель. Кстати, в которых корни современных американских деятелей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел экскурсию для госсекретаря США Майкла Помпео, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Майкл Помпео в Минске: Наши...
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