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«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Баскетбол 3 на 3 будет впервые включен в программу Олимпийских игр. Дебют состоится в Токио. В числе соискателей наград могут оказаться белорусы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
«Младший брат» классического баскетбола сейчас едва ли не более популярен, некогда забава превратилась в самостоятельный вид спорта. Стритбол был особенно популярен в Америке, однако и в Европе в него играли.
Юлия Силипицкая проделала колоссальный объем работы: нашла первых чемпионов страны по баскетболу 3х3, вспомнила наших первопроходцев на международной арене. А заодно порассуждала, есть ли будущее у этого вида спорта.
Первый громкий успех белорусского баскетбола 3х3 случился на вторых Европейских играх. Мужская и женская команды синхронно завоевали по бронзе. Также напомним про шестое место у девушек на взрослой Европе и четвертое на молодежном мире, а также хорошее выступление на турах мировой серии. В итоге – участие в олимпийской квалификации, которая стартует в марте в Индии.
Сергей Волк, главный тренер женской национальной команды по баскетболу 3х3:
Парни досадно остались за кормой первых в истории уличного баскетбола Олимпийских игр. Но ведь не за горами и Париж-2024. 19 января 2020 года в Беларуси появилась первая мужская профессиональная команда по баскетболу три на три. В ее ряды зачислены Сергей Вабищевич, Максим Лютыч, Тимофей Поралев, Максим Коратцов и Виталий Лебедев. А поведет парней к победе Дмитрий Колтунов. Дружина уже дебютировала на родной «Палова арене», а теперь готовится к Ночной Лиге Москвы.
Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской национальной команды по баскетболу 3х3:
Пока парни универсалы, они играют и в классическом баскетболе, и в «уличном». Тренерский штаб «Цмоков», где создана профессиональная дружина по стритболу, тоже универсалы. Кое-кто из них в далекие 90-е боролся за медали чемпионата Европы по стритболу.
В Милане в 1997 году Алексей Лашкевич вместе с Валерием Хаменей и Денисом Бирюковым замкнули квартет сильнейших континента. Хамене, как лучшему по броскам, легендарный Коби Брайант вручил призовые часы. А почему именно эти парни отправились в Италию? Просто они победили на чемпионате Беларуси и завоевали право выступить на континентальном форуме.
1994 год стал отправной точкой в истории отечественного стритбола. Тогда в Минске впервые состоялся чемпионат страны, куда заявилось 530 команд, около 2 000 участников. В играх действовал принцип честной игры: рефери отсутствовали. На импровизированных площадках, расчерченным обычным мелом около Дворца спорта, ребята и девчонки в разных возрастных категориях боролись за звание чемпионов.
Первый зампред Белорусской федерации баскетбола Егор Мещеряков случайно оказался в этой экзотической по тем времена тусовке, случайно был зачислен в команду и неслучайно победил, а еще выиграл путевку на первый чемпионат Европы в Берлин. Но не поехал. К слову, белорусы заняли в Германии четвертое место.
Егор Мещеряков, заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола:
В 1995-м в Барселоне состоялся первый чемпионат мира по стритболу. «Приключения белорусов в Испании» начались. Зыскунов, Пынтиков, Коженец просто шли напролом за золотом. Но в полуфинальном поединке белорусы досадно уступили литовцам (которые, собственно, и стали чемпионами мира). В матче за третье место подопечные Валерия Гореликова не смогли сдержать напор тогда еще команды Македонии. В результате наши ребята замкнули квартет лучших.
Александр Зыскунов, участник чемпионата мира по баскетболу 3х3 (1995):
Чемпионат Беларуси по стритболу в Минске еще долго находил своего участника и зрителя. Турнир распространился и на другие белорусские города. Но, как и все в 90-е, это мероприятие потихоньку стало угасать, и новый официальный чемпионат страны по баскетболу 3х3 состоялся только в 2015-м.
Со дня первого отечественного чемпионата минуло 26 лет, однако те, кто был на минской площадке тогда, помнят все как будто это было вчера. Победители чемпионата страны по стритболу в возрастной категории 15-16 лет в 1994-м сегодня встретились. Они выросли, выучились и женились. Нашли себя в разных сферах, но стритбол так и остался с ними на всю жизнь.
Федор Роденко, победитель чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3 (1994):
Денис Широкий, победитель чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3 (1994):
2020 открывает новую эру этому уникальному виду спорта. У дерзкого и завораживающего стритбола есть и сторонники, и противники, но он, как подросток, стремительно идет вперед и на финты, дриблинги и «двушечки» ничто не сможет повлиять.
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«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?
Новости Беларуси. Баскетбол 3 на 3 будет впервые включен в программу Олимпийских игр. Дебют состоится в Токио. В числе соискателей наград могут оказаться белорусы,...
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