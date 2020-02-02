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«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

02.02.2020 22:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баскетбол 3 на 3 будет впервые включен в программу Олимпийских игр. Дебют состоится в Токио. В числе соискателей наград могут оказаться белорусы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

«Младший брат» классического баскетбола сейчас едва ли не более популярен, некогда забава превратилась в самостоятельный вид спорта. Стритбол был особенно популярен в Америке, однако и в Европе в него играли.

Юлия Силипицкая проделала колоссальный объем работы: нашла первых чемпионов страны по баскетболу 3х3, вспомнила наших первопроходцев на международной арене. А заодно порассуждала, есть ли будущее у этого вида спорта.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Первый громкий успех белорусского баскетбола 3х3 случился на вторых Европейских играх. Мужская и женская команды синхронно завоевали по бронзе. Также напомним про шестое место у девушек на взрослой Европе и четвертое на молодежном мире, а также хорошее выступление на турах мировой серии. В итоге – участие в олимпийской квалификации, которая стартует в марте в Индии.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Сергей Волк, главный тренер женской национальной команды по баскетболу 3х3:
При самом идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио. Мы даже гипотетически не предполагали, что мы можем приблизиться к этой Олимпиаде. В тот момент мы не предполагали.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Парни досадно остались за кормой первых в истории уличного баскетбола Олимпийских игр. Но ведь не за горами и Париж-2024. 19 января 2020 года в Беларуси появилась первая мужская профессиональная команда по баскетболу три на три. В ее ряды зачислены Сергей Вабищевич, Максим Лютыч, Тимофей Поралев, Максим Коратцов и Виталий Лебедев. А поведет парней к победе Дмитрий Колтунов. Дружина уже дебютировала на родной «Палова арене», а теперь готовится к Ночной Лиге Москвы.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской национальной команды по баскетболу 3х3:
Там и чемпионы России будут, и сильнейшие команды российские будут. Чем выше рейтинг, тем больше шансов попасть и в олимпийскую квалификацию, и лучше жеребьевка на таких турнирах как чемпионат Европы, чемпионат мира.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Пока парни универсалы, они играют и в классическом баскетболе, и в «уличном». Тренерский штаб «Цмоков», где создана профессиональная дружина по стритболу, тоже универсалы. Кое-кто из них в далекие 90-е боролся за медали чемпионата Европы по стритболу.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

В Милане в 1997 году Алексей Лашкевич вместе с Валерием Хаменей и Денисом Бирюковым замкнули квартет сильнейших континента. Хамене, как лучшему по броскам, легендарный Коби Брайант вручил призовые часы. А почему именно эти парни отправились в Италию? Просто они победили на чемпионате Беларуси и завоевали право выступить на континентальном форуме.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

1994 год стал отправной точкой в истории отечественного стритбола. Тогда в Минске впервые состоялся чемпионат страны, куда заявилось 530 команд, около 2 000 участников. В играх действовал принцип честной игры: рефери отсутствовали. На импровизированных площадках, расчерченным обычным мелом около Дворца спорта, ребята и девчонки в разных возрастных категориях боролись за звание чемпионов.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Первый зампред Белорусской федерации баскетбола Егор Мещеряков случайно оказался в этой экзотической по тем времена тусовке, случайно был зачислен в команду и неслучайно победил, а еще выиграл путевку на первый чемпионат Европы в Берлин. Но не поехал. К слову, белорусы заняли в Германии четвертое место.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Егор Мещеряков, заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола:
Что понравилось, так это близость болельщика. Потому что в классическом баскетболе все на трибунах, камерная обстановка. А здесь люди стоят прямо в метре от тебя в пять-шесть рядов. Когда были полуфиналы-финалы, было просто загляденье.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

В 1995-м в Барселоне состоялся первый чемпионат мира по стритболу. «Приключения белорусов в Испании» начались. Зыскунов, Пынтиков, Коженец просто шли напролом за золотом. Но в полуфинальном поединке белорусы досадно уступили литовцам (которые, собственно, и стали чемпионами мира). В матче за третье место подопечные Валерия Гореликова не смогли сдержать напор тогда еще команды Македонии. В результате наши ребята замкнули квартет лучших.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Александр Зыскунов, участник чемпионата мира по баскетболу 3х3 (1995):
Мне бы хотелось, чтобы наше будущее поколение тоже стремилось к этому. Чтобы ребята тренировались и достигали таких же успехов.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Чемпионат Беларуси по стритболу в Минске еще долго находил своего участника и зрителя. Турнир распространился и на другие белорусские города. Но, как и все в 90-е, это мероприятие потихоньку стало угасать, и новый официальный чемпионат страны по баскетболу 3х3 состоялся только в 2015-м.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Со дня первого отечественного чемпионата минуло 26 лет, однако те, кто был на минской площадке тогда, помнят все как будто это было вчера. Победители чемпионата страны по стритболу в возрастной категории 15-16 лет в 1994-м сегодня встретились. Они выросли, выучились и женились. Нашли себя в разных сферах, но стритбол так и остался с ними на всю жизнь.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Федор Роденко, победитель чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3 (1994):
Не скажу, что было легко, потому что наш возраст – мы были самой маленькой группой, насколько я помню – в этот год был в республике довольно-таки сильный. Чтобы достичь конкретно в нашей стране результатов, нам нужно заниматься конкретно стритболом. Нужно разделить баскетбол и стритбол.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

Денис Широкий, победитель чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3 (1994):
Помню, было огромное количество людей. Было очень интересно, было очень волнительно перед стартом. Когда входишь в игру, моментально все становится на свои места. Поддержка болельщиков. Это очень такое здоровское впечатление. Если бы был снег и такие погодные условия, думаю, я бы играл с большим удовольствием.

«При идеальном раскладе мы будем бороться за золотые медали в Токио». А как начинался баскетбол 3х3 в Беларуси?

2020 открывает новую эру этому уникальному виду спорта. У дерзкого и завораживающего стритбола есть и сторонники, и противники, но он, как подросток, стремительно идет вперед и на финты, дриблинги и «двушечки» ничто не сможет повлиять.

Люди в материале: Сергей Волк, Дмитрий Колтунов, Егор Мещеряков, Александр Зыскунов, Федор Роденко, Денис Широкий
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Баскетбол 3 на 3 будет впервые включен в программу Олимпийских игр. Дебют состоится в Токио. В числе соискателей наград могут оказаться белорусы,...
 
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