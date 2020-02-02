"Манипулирование и блеф, чтобы позлить Кремль": "русский мир" негодует из-за встречи Лукашенко с госсекретарем США

Не понравилось практически всё . Состоявшуюся 1 февраля встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с госсекретарём США Майком Помпео в России назвали манипулированием и блефом, чтобы позлить Кремль.





Политолог Наталия Елисеева:





«Даже если мы говорим, что он пытается таким образом выторговать себе какие-то преференции и полную независимость, то по факту он просто ищет себе нового хозяина. То есть он откровенно продается американцам. И все заявления Лукашенко, что Помпео — это архитектор, с точки зрения дипломатии и международных отношений просто смешны. Это слышать даже мерзко, потому что Лукашенко позиционирует себя как глава суверенного государства и при этом он делает такие заявления. Ну, о каком суверенитете мы тогда можем говорить?».





По ее мнению, «таким поведением Лукашенко активно выторговывает себе преференции, в частности, по закупочным ценам. Преференции именно в смысле экономики».





Но больше всего эксперт не поняла заявления Лукашенко: «Беларусь — это миролюбивая страна, в которой живет миролюбивый народ. И, мол, это миролюбие идет еще со времен окончания Второй мировой и Великой Отечественной войны, где Белоруссия и американцы были союзниками. То есть они выступали единым фронтом против фашизма».





Как заметила политолог, слова Лукашенко, что Беларусь с Америкой были союзниками, говорят по факту, что Беларусь готова поддержать США во всем, в том числе и в их исторической позиции. США, как мы знаем, говорят, что это они выиграли Вторую мировую войну, а Советский Союз в данном контексте упоминается только вскользь. А Лукашенко фактически заявляет, что Минск согласен с этой позицией США и готов ее поддержать.





Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя встречу президента Беларуси Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, назвал её «манипулированием».





«Это манипулирование. Для того, чтобы состоялся разворот (к США —ред.) много чего должно произойти и в самих США в том числе … Чем проблемнее отношения у России с Беларусью — все равно, по какому поводу, тем больше желания США этим воспользоваться и тем больше желания с некоторых пор у самой Беларуси поиграть на этом, демонстрируя Москве, что свет клином на ней не сошелся», — заявил парламентарий.





Затулин также отметил, что в улучшении отношений Беларуси и США он не видит «никакой трагедии», поскольку депутаты по делам СНГ не з выступали за то, чтобы республика наладила отношения с Западом.









Telegram-канал «Кремлевский БезБашенник» по поводу встречи пишет:





«Настроения — крайне ястребиные.Практически все башни (и особенно, окружение Дмитрия Козака, которое Беларусь и курирует) настроены не то, что наказать — покарать «строптивого батьку». Ключевая тема — «пора его менять, просто охренел». Похожие настроения и в Минэкономразвития (блок Бабича). Вместе с тем, наши источники сообщают, что Президент Владимир Путин «не будет горячиться». Лукашенко пошел ва-банк в вопросе поставок нефти, но симметричного ответа не будет».





А Telegram-канал «Политген» отмечает, что Лукашенко совершает свои классические действия последних лет — встречаясь с Помпео блефует, чтобы позлить Кремль, однако:





«Путин прекрасно понимает всю цену этому вилянию хвоста и распущенным перьям. Поэтому спокоен. Чем меньше девушку мы любим…В конечном счёте, никуда Лукашенко не денется, после того, как начались проблемы с серым трафиком в Россию и обратно. А последние фразы говорят о том, что белорусский президент нервничает сам. Ведь подавать руку ему, чтобы встать из коленно-локтевой позы будет не Помпео».









Telegram-канал «Алехин. Телега власти» продолжает эту мысль:





«И Президент прав (это он про Путина -- Прим.). Если сегодня тупо пойти против Лукашенко, то результатом будет — сплочение народа Беларуси и даже не вокруг батьки, а против России. К этому всё и идёт. Аналогичный результат дают и блокировки поставок нефти и газа. В итоге, «ястребы» ведут к созданию ситуации как на Украине перед «майданом».





С одной стороны — надо спешить, так как конфликт развязан, но с другой — необходимо было подготовить население и заручиться его поддержкой, чего сделано не было.





Скорее всего, конфликт придется замораживать. При этом, начинать искать кандидата на смену Лукашенко и помогать ему отрабатывать необходимую Москве повестку. Но, здесь надо понимать, что и наши «партнеры» с Запада так же будут делать аналогичные шаги».





А Telegram-канал «Кстати» предостерегает:





«На Белорусском фронте Лукашенко, кажется, удалось перевернуть шахматную доску и завести переговоры по доставки нефти на новый уровень. Александр Григорьевич принял у себя Помпео, который заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью «на 100%». Правда нефть окажется дороже Российской, но для человека-с принципами, разве это имеет значение? Настало время кураторам Беларуси напрячься и заняться регионом, пока не получили Украину-2».





Известно, что Телеграм-каналы - это и модны ныне канал информационных сливов, и инструмент информационных войн. Таким образом, можно сделать вывод, что встреча Лукашенко с госсекретарем США в России явно не понравилась. Им больше нравится, когда белорусский лидер ходит вокруг кремлевского вождя на полусогнутых с мольбой в глазах и протянутой рукой. Но это уже не нравится нам.