ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Манипулирование и блеф, чтобы позлить Кремль": "русский мир" негодует из-за встречи Лукашенко с госсекретарем США

02.02.2020 21:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Хотя их Владимир Путин делает все, чтобы наладить отношения с США, но не получается.

"Манипулирование и блеф, чтобы позлить Кремль": "русский мир" негодует из-за встречи Лукашенко с госсекретарем США
Состоявшуюся 1 февраля встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с госсекретарём США Майком Помпео в России назвали манипулированием и блефом, чтобы позлить Кремль. Не понравилось практически всё.

Политолог Наталия Елисеева:

«Даже если мы говорим, что он пытается таким образом выторговать себе какие-то преференции и полную независимость, то по факту он просто ищет себе нового хозяина. То есть он откровенно продается американцам. И все заявления Лукашенко, что Помпео — это архитектор, с точки зрения дипломатии и международных отношений просто смешны. Это слышать даже мерзко, потому что Лукашенко позиционирует себя как глава суверенного государства и при этом он делает такие заявления. Ну, о каком суверенитете мы тогда можем говорить?».

По ее мнению, «таким поведением Лукашенко активно выторговывает себе преференции, в частности, по закупочным ценам. Преференции именно в смысле экономики».

Но больше всего эксперт не поняла заявления Лукашенко: «Беларусь — это миролюбивая страна, в которой живет миролюбивый народ. И, мол, это миролюбие идет еще со времен окончания Второй мировой и Великой Отечественной войны, где Белоруссия и американцы были союзниками. То есть они выступали единым фронтом против фашизма».

Как заметила политолог, слова Лукашенко, что Беларусь с Америкой были союзниками, говорят по факту, что Беларусь готова поддержать США во всем, в том числе и в их исторической позиции. США, как мы знаем, говорят, что это они выиграли Вторую мировую войну, а Советский Союз в данном контексте упоминается только вскользь. А Лукашенко фактически заявляет, что Минск согласен с этой позицией США и готов ее поддержать.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя встречу президента Беларуси Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, назвал её «манипулированием».

«Это манипулирование. Для того, чтобы состоялся разворот (к США —ред.) много чего должно произойти и в самих США в том числе … Чем проблемнее отношения у России с Беларусью — все равно, по какому поводу, тем больше желания США этим воспользоваться и тем больше желания с некоторых пор у самой Беларуси поиграть на этом, демонстрируя Москве, что свет клином на ней не сошелся», — заявил парламентарий.

Затулин также отметил, что в улучшении отношений Беларуси и США он не видит «никакой трагедии», поскольку депутаты по делам СНГ не з выступали за то, чтобы республика наладила отношения с Западом.


Telegram-канал «Кремлевский БезБашенник» по поводу встречи пишет:

«Настроения — крайне ястребиные.Практически все башни (и особенно, окружение Дмитрия Козака, которое Беларусь и курирует) настроены не то, что наказать — покарать «строптивого батьку». Ключевая тема — «пора его менять, просто охренел». Похожие настроения и в Минэкономразвития (блок Бабича). Вместе с тем, наши источники сообщают, что Президент Владимир Путин «не будет горячиться». Лукашенко пошел ва-банк в вопросе поставок нефти, но симметричного ответа не будет».

А Telegram-канал «Политген» отмечает, что Лукашенко совершает свои классические действия последних лет — встречаясь с Помпео блефует, чтобы позлить Кремль, однако:

«Путин прекрасно понимает всю цену этому вилянию хвоста и распущенным перьям. Поэтому спокоен. Чем меньше девушку мы любим…В конечном счёте, никуда Лукашенко не денется, после того, как начались проблемы с серым трафиком в Россию и обратно. А последние фразы говорят о том, что белорусский президент нервничает сам. Ведь подавать руку ему, чтобы встать из коленно-локтевой позы будет не Помпео».


Telegram-канал «Алехин. Телега власти» продолжает эту мысль:

«И Президент прав (это он про Путина -- Прим.). Если сегодня тупо пойти против Лукашенко, то результатом будет — сплочение народа Беларуси и даже не вокруг батьки, а против России. К этому всё и идёт. Аналогичный результат дают и блокировки поставок нефти и газа. В итоге, «ястребы» ведут к созданию ситуации как на Украине перед «майданом».

С одной стороны — надо спешить, так как конфликт развязан, но с другой — необходимо было подготовить население и заручиться его поддержкой, чего сделано не было.

Скорее всего, конфликт придется замораживать. При этом, начинать искать кандидата на смену Лукашенко и помогать ему отрабатывать необходимую Москве повестку. Но, здесь надо понимать, что и наши «партнеры» с Запада так же будут делать аналогичные шаги».

А Telegram-канал «Кстати» предостерегает:

«На Белорусском фронте Лукашенко, кажется, удалось перевернуть шахматную доску и завести переговоры по доставки нефти на новый уровень. Александр Григорьевич принял у себя Помпео, который заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью «на 100%». Правда нефть окажется дороже Российской, но для человека-с принципами, разве это имеет значение? Настало время кураторам Беларуси напрячься и заняться регионом, пока не получили Украину-2».

Известно, что Телеграм-каналы - это и модны ныне канал информационных сливов, и инструмент информационных войн. Таким образом, можно сделать вывод, что встреча Лукашенко с госсекретарем США в России явно не понравилась. Им больше нравится, когда белорусский лидер ходит вокруг кремлевского вождя на полусогнутых с мольбой в глазах и протянутой рукой. Но это уже не нравится нам.  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотя их Владимир Путин делает все, чтобы наладить отношения с США, но не получается.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси призывникам из сел предложат службу в рассрочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика