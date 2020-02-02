ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

02.02.2020 23:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости на неделе продолжился разговор, начатый два месяца назад во время рабочей поездки Президента в Витебскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тогда были даны конкретные поручения – выработать особые подходы для АПК региона, поскольку самая северная область есть зона рискованного земледелия. И сейчас, по сути, речь о спасении сельского хозяйства Витебской области. И, что главное, людей, которые живут и работают на витебской земле.

«Подвиги мы будем совершать с теми людьми, которые у нас есть». О чём говорил Президент на совещании по АПК Витебской области

Но все ли средства здесь хороши? Конечно, предложение махнуть на миллиардные долги рукой ситуацию бы поправило. Но, во-первых, почему только в отношении АПК Витебской области? А во-вторых, как надолго ситуация стабилизируется? Ведь дело не столько в отдельно взятых хозяйствах – не настроена система, которая бы работала, как часики. Именно этого требует глава государства. А еще соблюдения жесткой технологической и трудовой дисциплины. Тогда и эффективность повысится, и уровень жизни. И за возвратом долгов дело не станет.

Тему продолжит Виктория Ходосок.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Сутки через трое. Зарплата сдельная, а это даже зимой выше 1000 рублей. Автоматизация на всех фронтах. О такой работе, признаётся Сергей Ляхович, даже не мечтал, когда 20 лет назад «внедрялся» в сельское хозяйство животноводом. Сегодня он мехатроник – невиданная ранее, но очень престижная нынче специальность в АПК.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Сергей Ляхович, мехатроник отделения «Браздетчино» филиала «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП»:
Было зарплату не платили, уходить думали. Куда-то дальше что-то искать. Руководство поменялось, зарплаты стали лучше. Можно и не уезжать никуда. Уже привык: дом рядом, работа рядом, уже менять ничего не хочется. Все хорошо.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Современный молочно-товарный комплекс достался хозяйству «Заднепровский» два года назад. Стены новые, а вот проблемы старые: стадо слабое, кормовая база не в рейтинге топ.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Не удивишься – одна корова давала меньше 10 литров молока. Сегодня – 21. И в этом, считает руководитель комплекса (кстати, подполковник в отставке), заслуга во многом в дисциплине трудовой и технологической. То самое, чего так сильно не хватает многим организациям.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Владимир Захаров, управляющий отделением «Браздетчино» филиала «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП»:
Дисциплина должна быть в любой отрасли, на любом производстве. И чтобы люди поверили, что непосредственно работая, их труд будет вознагражден. Их работа должна контролироваться: и чем-то помогать, в чем-то требовать. И требовать ежедневно.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Воспроизводство стада – главная задача предприятия. Причём не только для себя или своей интеграционной структуры – для всей Беларуси. Особое внимание – высокопроизводительным коровам отечественной селекции и редким для нашей страны породам свиней. И все годы до объединения предприятие, словно мячик для пинг-понга, бросали от одного хозяина к другому. За пару десятилетий здесь сменилось с десяток руководителей. Но, несмотря на трудности, «Заднепровский» не просто поднялся с колен, а стал одним из лидеров агрохолдинга.

Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут»

Закрывать глаза на долги никто не будет. Хоть по чуть-чуть, по рублю, но возвращать деньги надо.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Обязательно хоть по центу, хоть по рублю они должны платить. Понимаете? Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания! Кроме пеней там, штрафов и так далее – это ладно уже.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Виктор Свилло, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания:
Глава государства, как я понял, готов пойти на предложение поддержать финансово этот регион, но выставил волне разумное решение отчётность по каждому использованному рублю и в установленные сроки. Если по поводу этого условия консенсус будет достигнут, вопрос будет решён.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Цену рублю более чем знает Василий Красник – директор хозяйства «Прудинки» в Верхнедвинском районе. Этот регион в рейтинге менее убыточных. Результат работы Красника – объединение нескольких колхозов и создание открытого акционерного общества. Это сегодня здесь всё по-хозяйски. А было время, когда полуразрушенные здания восстанавливали, и восстанавливали своими силами.

Президент на совещании по развитию АПК Витебской области: «Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают»

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Василий Красник, директор ОАО «Прудинки»:
Деньги зарабатываются, с неба не падают. Мы привыкли – дай нам, дай-дай. Что дай? Их заработать надо. Я своим специалиста говорю: вы по деньгах ходите, просто надо наклониться и взять эти деньги. А взять их через ум.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Просвет в конце «витебского тоннеля» всё же есть. Власть регионов вкупе с правительством проложила, будем надеяться, не тернистый путь. Слабые хозяйства будут объединяться около предприятий-переработчиков со стабильной выручкой, тем самым образуя сырьевую зону.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Валентин Семеняко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания:
Я не думаю, что местная власть расслабилась. Конечно, регион сложный. Однако и в этих условиях надо работать. И в первую очередь местная власть и местная элита должны понять, что решение их проблем находится в поле их первоочередного внимания. А не искать, что-то кто-то придёт и решит эти проблемы.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Речь об образовании семи сырьевых зон. В Верхнедвинске, к примеру, создадут своё агропромышленное объединение из 12 сельхозпредприятий района. Возглавлять структуру будет местный маслосырзавод, загруженный на 100 %. День и ночь здесь выпускают сухие сыворотки, масло, сыры.

Именем революции, приведите в порядок то, что у нас есть – Александр Лукашенко на совещании по АПК Витебской области

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

В год заводу для производства нужно 90 тысяч тонн молока. Местные хозяйства дают только 60 %. Остальное закупают вне района. Выход есть: восполнить запасы молока, недостающие в районе, получится после поднятия на ноги местных хозяйств.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Светлана Чивирова, директор Верхнедвинского маслосырзавода:
Единственный вариант приобретения сырья – это товарные биржи, на которых цены на молоко доходят уже до таких размеров, которые нелогично платить. За него, допустим, 90 копеек, если в своей сырьевой зоне мы можем купить за 70. Это сорта экстра. Это дороговато.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Сырьевые зоны были всегда. Тогда что нового? Переработчики будут рассчитываться не только за сырьё от сельхозорганизаций, но и добавленную стоимость от переработки отдавать на развитие поставщиков.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
За каждым промышленным предприятием будет закреплено порядка 20-30 и более сельхозорганизаций. Руководитель перерабатывающего предприятия должен понимать, что он должен создать условия сельхозорганизации, чтобы увеличить количество поставляемого сырья, чтобы загрузить собственную переработку и получить максимально экономический эффект.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Деньги будут возвращаться. Но на период их возвращения, Президент поддерживает, надо возвращать, но с удлинённым более периодом. Это позволит предприятиям заработать. Безусловно, начать работать на производстве. Всё начинается с деталей и земли. Надо считать деньги. Выбирать направления и приоритеты, которые первоочередные и дадут точки роста.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Поднимать, казалось бы, неподъёмное надо всем вместе. Такая ситуация в регионе, конечно, сказывается на жизни людей. Сокращение рабочих мест, маленькая зарплата, где-то и вовсе вовремя её не отдают. Платить надо без задержек и по справедливости.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Взамен люди будут работать день и ночь не покладая рук. Будет и результат. Простимулировать аграриев хорошо бы жильём. И здесь Президент готов помочь строить домики в агрогородках. Навстречу готов идти и в вопросе замены срочной военной службы на службу в резерве. Взамен лишь просит осознавать реальное положение дел и шевелиться.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Александр Лукашенко: 
Мужики, поймите серьёзность момента: денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской бог велел, остальные более или менее работают.

«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента

Виктория Ходосок, корреспондент:
Завершит совещание поручение Президента указ, который поспособствует развитию АПК Витебской области. Надо доработать. На всё про всё пару недели. Задача откровенно со звёздочкой, и здесь не подсмотришь ответ ни в каком решебнике. Полагаться придётся только на свой ум.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Румас, Виктория Ходосок, Анатолий Хотько, Николай Шерстнев, Светлана Чивирова, Валентин Семеняко, Виктор Свилло, Владимир Захаров, Сергей Ляхович
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости на неделе продолжился разговор, начатый два месяца назад во время рабочей поездки Президента в Витебскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас о сложностях в АПК Витебской области: «Миллиард этих долгов, которые они никогда не вернут»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика