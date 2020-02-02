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«Денег лишних нет». Как дальше жить АПК Витебской области? Итоги совещания у Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости на неделе продолжился разговор, начатый два месяца назад во время рабочей поездки Президента в Витебскую область, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тогда были даны конкретные поручения – выработать особые подходы для АПК региона, поскольку самая северная область есть зона рискованного земледелия. И сейчас, по сути, речь о спасении сельского хозяйства Витебской области. И, что главное, людей, которые живут и работают на витебской земле.
Но все ли средства здесь хороши? Конечно, предложение махнуть на миллиардные долги рукой ситуацию бы поправило. Но, во-первых, почему только в отношении АПК Витебской области? А во-вторых, как надолго ситуация стабилизируется? Ведь дело не столько в отдельно взятых хозяйствах – не настроена система, которая бы работала, как часики. Именно этого требует глава государства. А еще соблюдения жесткой технологической и трудовой дисциплины. Тогда и эффективность повысится, и уровень жизни. И за возвратом долгов дело не станет.
Сутки через трое. Зарплата сдельная, а это даже зимой выше 1000 рублей. Автоматизация на всех фронтах. О такой работе, признаётся Сергей Ляхович, даже не мечтал, когда 20 лет назад «внедрялся» в сельское хозяйство животноводом. Сегодня он мехатроник – невиданная ранее, но очень престижная нынче специальность в АПК.
Сергей Ляхович, мехатроник отделения «Браздетчино» филиала «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП»:
Современный молочно-товарный комплекс достался хозяйству «Заднепровский» два года назад. Стены новые, а вот проблемы старые: стадо слабое, кормовая база не в рейтинге топ.
Не удивишься – одна корова давала меньше 10 литров молока. Сегодня – 21. И в этом, считает руководитель комплекса (кстати, подполковник в отставке), заслуга во многом в дисциплине трудовой и технологической. То самое, чего так сильно не хватает многим организациям.
Владимир Захаров, управляющий отделением «Браздетчино» филиала «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП»:
Воспроизводство стада – главная задача предприятия. Причём не только для себя или своей интеграционной структуры – для всей Беларуси. Особое внимание – высокопроизводительным коровам отечественной селекции и редким для нашей страны породам свиней. И все годы до объединения предприятие, словно мячик для пинг-понга, бросали от одного хозяина к другому. За пару десятилетий здесь сменилось с десяток руководителей. Но, несмотря на трудности, «Заднепровский» не просто поднялся с колен, а стал одним из лидеров агрохолдинга.
Закрывать глаза на долги никто не будет. Хоть по чуть-чуть, по рублю, но возвращать деньги надо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Виктор Свилло, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания:
Цену рублю более чем знает Василий Красник – директор хозяйства «Прудинки» в Верхнедвинском районе. Этот регион в рейтинге менее убыточных. Результат работы Красника – объединение нескольких колхозов и создание открытого акционерного общества. Это сегодня здесь всё по-хозяйски. А было время, когда полуразрушенные здания восстанавливали, и восстанавливали своими силами.
Василий Красник, директор ОАО «Прудинки»:
Просвет в конце «витебского тоннеля» всё же есть. Власть регионов вкупе с правительством проложила, будем надеяться, не тернистый путь. Слабые хозяйства будут объединяться около предприятий-переработчиков со стабильной выручкой, тем самым образуя сырьевую зону.
Валентин Семеняко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания:
Речь об образовании семи сырьевых зон. В Верхнедвинске, к примеру, создадут своё агропромышленное объединение из 12 сельхозпредприятий района. Возглавлять структуру будет местный маслосырзавод, загруженный на 100 %. День и ночь здесь выпускают сухие сыворотки, масло, сыры.
В год заводу для производства нужно 90 тысяч тонн молока. Местные хозяйства дают только 60 %. Остальное закупают вне района. Выход есть: восполнить запасы молока, недостающие в районе, получится после поднятия на ноги местных хозяйств.
Светлана Чивирова, директор Верхнедвинского маслосырзавода:
Сырьевые зоны были всегда. Тогда что нового? Переработчики будут рассчитываться не только за сырьё от сельхозорганизаций, но и добавленную стоимость от переработки отдавать на развитие поставщиков.
Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Поднимать, казалось бы, неподъёмное надо всем вместе. Такая ситуация в регионе, конечно, сказывается на жизни людей. Сокращение рабочих мест, маленькая зарплата, где-то и вовсе вовремя её не отдают. Платить надо без задержек и по справедливости.
Взамен люди будут работать день и ночь не покладая рук. Будет и результат. Простимулировать аграриев хорошо бы жильём. И здесь Президент готов помочь строить домики в агрогородках. Навстречу готов идти и в вопросе замены срочной военной службы на службу в резерве. Взамен лишь просит осознавать реальное положение дел и шевелиться.
Александр Лукашенко:
Виктория Ходосок, корреспондент:
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости на неделе продолжился разговор, начатый два месяца назад во время рабочей поездки Президента в Витебскую...
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