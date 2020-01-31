Вкусно и просто. Печенье с вареньем

Ингредиенты
|Мука
|500–550 г
|Масло сливочное
|180 г
|Яйца
|2 шт.
|Сахар
|1 стакан
|Сметана
|2 ст. л.
|Сода
|1 ч. л. без горки
|Варенье густое
|300–350 мл
Масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно стало мягче. В чашу кладем яйца, сахар, сметану, соду, муку, масло и замешиваем густое тесто. Делим тесто на две части: одна часть должна составить ¼ от теста. Кладем тесто в пакеты и на час отправляем в холодильник (меньшую часть — в морозилку).
На противне для выпечки выстилаем пергаментную бумагу, смазываем сливочным маслом. Раскатываем большую часть теста, смазываем вареньем.
Маленький кусок теста достаем из морозилки, натираем на крупной терке и крошкой посыпаем варенье. Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 200 градусов, 25–30 минут до румяной корочки. Готовое печенье нарезаем на квадраты или ромбы. Приятного аппетита!