ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкусно и просто. Печенье с вареньем

03.02.2020 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Печенье с вареньем

Фото: vkusno-i-prosto.ru

Ингредиенты

Мука 500–550 г
Масло сливочное 180 г
Яйца 2 шт.
Сахар 1 стакан
Сметана 2 ст. л.
Сода 1 ч. л. без горки
Варенье густое 300–350 мл

Масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно стало мягче. В чашу кладем яйца, сахар, сметану, соду, муку, масло и замешиваем густое тесто. Делим тесто на две части: одна часть должна составить ¼ от теста. Кладем тесто в пакеты и на час отправляем в холодильник (меньшую часть — в морозилку).

На противне для выпечки выстилаем пергаментную бумагу, смазываем сливочным маслом. Раскатываем большую часть теста, смазываем вареньем.

Маленький кусок теста достаем из морозилки, натираем на крупной терке и крошкой посыпаем варенье. Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 200 градусов, 25–30 минут до румяной корочки. Готовое печенье нарезаем на квадраты или ромбы. Приятного аппетита!

РЕКЛАМА

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен

Самое популярное

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем рецепт простого в приготовлении десерта на праздничный стол или на каждый день. Для этого печенья подойдет любое варенье, но особенно вкусным оно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доминирующее положение госсектора: в чем обратная сторона медали?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика