Вкусно и просто. Печенье с вареньем

Ингредиенты

Мука 500–550 г Масло сливочное 180 г Яйца 2 шт. Сахар 1 стакан Сметана 2 ст. л. Сода 1 ч. л. без горки Варенье густое 300–350 мл

Масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно стало мягче. В чашу кладем яйца, сахар, сметану, соду, муку, масло и замешиваем густое тесто. Делим тесто на две части: одна часть должна составить ¼ от теста. Кладем тесто в пакеты и на час отправляем в холодильник (меньшую часть — в морозилку).

На противне для выпечки выстилаем пергаментную бумагу, смазываем сливочным маслом. Раскатываем большую часть теста, смазываем вареньем.

Маленький кусок теста достаем из морозилки, натираем на крупной терке и крошкой посыпаем варенье. Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 200 градусов, 25–30 минут до румяной корочки. Готовое печенье нарезаем на квадраты или ромбы. Приятного аппетита!

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