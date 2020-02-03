Автопомощь в Смолевичах, эвакуация автомобилей

Круглосуточная автомопощь в Смолевичах и ближайших районах, широкий перечень услуг.
Что делать водителю, попавшему в сложную ситуацию на дороге? Например, если его автомобиль внезапно сломался или же произошло ДТП, в ходе которого машина потеряла способность самостоятельно передвигаться? Когда-то (а по сути, недавно) можно было полагаться только на себя или же случайных людей, которые едут рядом по дороге.
Но сейчас времена изменились. Вызвать
Услуги
Основная работа, которую выполняют сотрудник любой службы автопомощи — это, конечно же, различные виды ремонта, а также перевозка автомобилей. Причём, по сути, повреждения не имеют реальной важности в данном случае. Ведь на борту спецмашины имеются специальные технические приспособления, которые позволяют либо поставить транспортное средство на колеса, либо поместить его на
Кроме того, есть и другие услуги, которые тоже указаны у многих служб:
- перевозка нескольких автомобилей за один раз при помощи дополнительного прицепа-лафета;
- «трезвый водитель»;
- извлечение автомобилей из оврагов, кюветов, сугробов, канав, ям и других «ловушек» на дорогу с твёрдым покрытием;
- перевозка малогабаритной спецтехники (мотоблоки, вездеходы, снегоходы, мини-бульдозеры, экскаваторы и т.д.);
- подвоз бензина и запасных частей.
Автопомощь в Смолевичах сегодня осуществляется силами более двух десятков предпринимателей, учитывая близость городка к столице и основным транспортным развязкам в Беларуси. А высокая конкуренция обеспечивает максимально низкие цены на услуги и индивидуальный подход к каждому клиенту.