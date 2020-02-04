УАЗ начал продажи своей «буханки» в «экспедиционном» исполнении

Источник материала: Tut.by

УАЗ СГР «Экспедиция» — так называется новая заводская спецверсия «буханки» с дополнительным внедорожным оснащением.





Создана новая версия на базе семиместного «Комби» и оснащается рядной бензиновой «четверкой» объемом 2,7 л, 5-ступенчатой «механикой», подключаемым полным приводом и неразрезными мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала. Среди особенностей спецверсии — силовые бамперы с буксировочными проушинами (передний с электрической лебедкой, а задний — с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством), багажник на крыше с широкими опорами и лестницей.





Трубчатая защита предохраняет рулевые тяги от механических воздействий, также машина получила 16-дюймовые стальные колесные диски черного цвета с шинами BFGoodrich размерностью 225/75.





В салоне — белая контрастная прострочка сидений с тканевой водоотталкивающей обивкой. В «базе» имеются подогрев передних кресел и пакет «Комфорт», включающий наружные дверные ручки новой формы, единый для замка зажигания и дверей ключ, а также раздвижные салонные форточки. Автомобиль доступен только в оранжевом или защитном цвете кузова.





В России стартовая стоимость СГР «Экспедиция» составляет 974 900 рублей (около 15 370 долларов по текущему курсу). Напомним также, что в прошлом году экспедиционным вариантом обзавелся внедорожник «Хантер».