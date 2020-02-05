Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Польши из-за птичьего гриппа

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь ограничивает ввоз птицы из Варминьско-Мазурского воеводства Польши из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.





По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории Варминьско-Мазурского воеводства зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 4 февраля введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров в Беларусь из Варминьско-Мазурского воеводства.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.