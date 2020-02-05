Источник материала: Новости Волковыска

Вечером 4 февраля на телеканале «Беларусь 1» показали сюжет «Сахарная мафия», посвященный скандальным арестам директоров четырех белорусских сахарных заводов.

Подробнее о сахарном деле, которое сегодня прокомментировал Президент . Коррупция директората, поставки по бросовым ценам на российский рынок, посредники и реэкспорт дорого обошлись сахарной отрасли.

Если бы преступная схема не была раскрыта вовремя, сахарной отрасли пришлось бы не сладко. О том, как разоблачили преступную схему – специальное расследование «Панорамы» «Сахарная мафия».

Видео: «Сахарная мафия» – большое расследование АТН

В журналистском расследовании, которое сделал Олег Кривошеев, рассказывается, что директоры сахарных заводов Беларуси по заниженным ценам продавали сахар в Россию через Белорусскую сахарную компанию.

Там коммерческие структуры перекупали товар, давая взятки. Полученные деньги делили между собой директора. Хотя прибыль составляла по три цента с каждого мешка сахара, суммы взяток в год начислялись сотнями тысяч долларов.

В сюжете отмечается, что суммарный «минус» сахарных заводов в прошлом году достиг 200 млн рублей. Автор сюжета утверждает, что фигуранты дела начали «снимать сливки» с отрасли относительно давно.

По данным следствиям в России была создана фирма-прокладка «Полимир», а в Беларуси – завод-монополист «Евротарекс», занимающийся производством мешком для сахара. Якобы завод работает «в ноль», а вся прибыль остается на счетах посредника и распределяется между подельниками.

«Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович предложил представителю российских коммерческих структур Кононенко и директору «Белорусской сахарной компании» Кириллову организовать в Беларуси бизнес по производству упаковки для сахара. Участники группы обеспечили поставки сырья для «Евротарекса» у подконтрольного Кононенко российского предприятия «Полимир» по завышенной стоимости. Вследствие этого затраты «Евротарекса» на производство продукции увеличивались, а также увеличивалась прибыль «Полимира». Осевшие на счетах «Полимира» денежные средства при помощи российских лжепредпринимательских структур обналичивались и делились между тремя участниками преступной схемы в равных долях. Директора оставшихся трех белорусских сахарных заводов также были вовлечены в противоправную деятельность. Им причиталось незаконное денежное вознаграждение в размере до 3 центов за каждый купленный мешок», – сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.





«Белорусская сахарная компанию» назвали в сюжете ширмой для коррупционной схемы. Она использовалась для получения личной выгодой.

«Директора четырех белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с Кононенко и Кирилловым, направленный на систематическое получение взяток за организацию отгрузки белорусского сахара в адрес определенных предварительно согласованных коммерческих структур», – добавил представитель КГБ.

«За это Кононенко при пособничестве Кириллова передавал директорам заводов незаконные денежные вознаграждения, взятки в размере от 1 до 2,5 долларов США за каждую тонну отгруженной продукции. Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», – сказал Константин Бычек.

Автор сюжета со ссылкой на оперативные данные оценивает незаконных доход в миллионы долларов. В эфире были показаны оперативные кадры, на которых фигуранты дела собирают деньги для взяток и передают их получателям.





«Мы зафиксировали как подготовительные мероприятия, обсуждение участниками деталей преступной схемы. Вот на этих кадрах офис ЗАО «Евротарекс». Секретарь и Кононенко осуществляют подготовку конвертов, распределение по ним денег для их последующей передачи должностным лицам, директорам сахарных заводов. Номера купюр нами фиксировались. Впоследствии именно эти денежные средства были обнаружены в ходе проведения обысков у фигурантов уголовного дела», – сказал представитель КГБ.

В эфире также показали записи передачи денег. Взятки, по словам Бычека, как правило передавались раз в три недели.

Роль бывшего начальника ГУБОПиК МВД Владимира Тихини сводилась к тому, чтобы прикрывать участников схемы.

«Переход в одном из торговых центров: Владимир Тихиня получает взятку от Кононенко. Обратите внимание, он достал руку из кармана и взял из нее деньги, то есть взятку он ожидал», – прокомментировал сотрудник КГБ оперативную запись.





«Владимир Тихиня сообщал участникам преступной группы сведения о проводимых другими правоохранительными органами в отношении них оперативно-розыскных мероприятиях. Давал им советы по соблюдению мер конспирации, зачистке следов противоправной деятельности. Он гарантировал им прекращение органами внутренних дел проверочных мероприятий, за что систематически получал незаконное денежное вознаграждение. Последним поручением для Тихини стала организация недопущения на пост директора концерна «Белгоспищепром» неугодного участникам преступной группы кандидата, при котором данная преступная схема далее не смогла бы существовать», – рассказа Константин Бычек.

Кроме перечисленных, по делу проходит еще ряд неназванных фигурантов.