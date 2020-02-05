Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль девальвировался к доллару до минимума за 351 день в первые минуты торгов 5 февраля. Биткойн -0.37

Курс доллара вырос на 0,0031 BYN до 2,1511 BYN/USD. Это максимальный уровень за 11,5 месяцев.

Курс евро снизился лишь на 0,0006 BYN до 2,3741 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день, а до этого его курс находился на максимуме почти за 10 месяцев.

Курс российского рубля подскочил на 0,0233 BYN до 3,4080 BYN/100 RUB. Напомним, что текущую неделю рубль РФ начал на минимуме за 49 дней.

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