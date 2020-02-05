В Мозыре открывается первый ресторан KFC в Гомельском регионе

Источник материала: Mlife

7 февраля в Мозыре, в новом ТЦ «Катапульта», откроется ресторан KFC. С первых же дней работы Гостей ресторана ждут сюрпризы, акции и, конечно, легендарные блюда из курицы по оригинальному рецепту основателя сети.

KFC – это международный ресторанный бренд с многолетней историей, специализирующийся на блюдах из курицы. История бренда началась с полковника Харланда Сандерса, более 75 лет назад создавшего уникальный рецепт приготовления курицы с применением 11 трав и специй. Сегодня KFC по-прежнему следует формуле успеха, созданной полковником Сандерсом.

В чем отличие KFC от других фаст-фуд брендов?

Секрет вкуса курочки KFC в исключительном качестве сырья. Все знаменитые блюда готовятся и панируются вручную из цельного охлажденного куриного мяса прямо в ресторане, а это значит, что гости получают свежий продукт каждый день. Курица поступает в рестораны от сертифицированного белорусского производителя, соответствующего всем требованиям компании. При этом независимо от того, посещает ли Гость ресторан в Минске, Витебске или Мозыре — это всегда единые стандарты в приготовлении блюд и гостеприимное обслуживание.

KFC — это не только знаменитые баскеты с крыльями, но и кусочки курицы в острой и оригинальной панировке, а также сандвичи и лепешки с цельным куриным филе, молочные коктейли и большой выбор десертов.

Как можно сделать заказ?

Новый ресторан будет работать по системе Fusion, которая уже действует в большинстве ресторанов KFC. Основной ее принцип в том, что приём и выдача заказов разделены, а значит, гостям не придется тратить время на ожидание у кассы. Кроме того, заказ можно будет сделать без очереди в одном из двух киосков самообслуживания.

Кто будет работать в новом ресторане?

Команда нового ресторана на 100% состоит из жителей Мозыря, а это значит, что создано более 40 новых рабочих мест. Компанией было организовано оплачиваемое внутреннее обучение сотрудников на базе минских ресторанов, чтобы ребята получили возможность на практике отработать все стандарты бренда KFC.

Кто получил возможность работать в команде нового ресторана?

Ключевые позиции в ресторане – директор, заместитель директора и менеджеры смены. У потенциальных кандидатов в Мозыре почти не было нужного опыта. Поэтому компания решила принять и обучить соискателей с опытом менеджмента в других сферах: ритейле, службе такси и даже… лесном хозяйстве! Главным было наличие потенциала для руководящей должности, готовность разделять корпоративные ценности и обучаться.







Надежда Редька, директор ресторана KFC Мозырь:

«Изначально я прошла собеседование на позицию менеджера ресторана. Однако благодаря моей вовлеченности компания предоставила мне возможность карьерного роста уже в период обучения, и сейчас я открываю ресторан на позиции директора. Я считаю, что важно верить в себя, быть активным и все получится! (улыбается)

Моя команда менеджеров состоит из 4 человек. Все они прошли обучение на базе минских ресторанов. Вместе мы работаем над тем, чтобы в ресторане соблюдались ключевые стандарты: высокое качество продукта, эффективная система обучения и развития персонала, чистота и уют и, конечно, незабываемый сервис и исключительное внимание ко всем Гостям».







Но менеджеры — это далеко не вся команда ресторана, компании также необходимо было найти и подготовить рядовых сотрудников. Несмотря на строгий отбор в процессе интервью, на работу в должности члена бригады могли претендовать все кандидаты независимо от возраста, образования и возможности работать полный или неполный день.

Алла Гудзюк, тренер в ресторане KFC Мозырь:

«За свою жизнь я сменила много профессий, работала и вышивальщицей, и портной, и продавцом. И независимо от места работы для меня всегда были важны две вещи: финансовая стабильность и признание за мою работу.

Узнав о вакансии в открывающемся ресторане KFC в нашем городе, я очень обрадовалась, ведь какое-то время жила и работала в Москве и очень полюбила этот бренд. Я успешно прошла собеседование и согласилась поехать в Минск на обучение в один из действующих ресторанов KFC. Конечно, понадобилось изучить множество стандартов. Мне 55 лет и последний раз я что-то учила в таком объеме лет 15 назад, но я поставила себе цель и шла к ней.

И хотя я готовилась стать членом бригады, ближе к концу обучения мне сказали, что я могу развиваться на должность тренера! Конечно, я согласилась, ведь признание моих успехов очень важно для меня.

В качестве тренера моя задача не только самой обеспечивать 100% стандарты обслуживания гостей и приготовления блюд, но и обучать новых сотрудников. И я уверена, что это только начало моего карьерного пути в KFC.

Меня очень вдохновляет история основателя сети, Харланда Сандерса, который, прежде чем придумать знаменитый на весь мир рецепт приготовления курочки, работал в разных местах, сменил множество профессий, и каждый раз находил в себе силы и мужество начинать все сначала!»

В течение 2020 года рестораны сети появятся и в Гомеле. Пока точное место расположения держится в секрете.