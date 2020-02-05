Источник материала: Новости Волковыска

На этой неделе активу Мостовского района был представлен первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского районного исполнительного комитета Юрий Костоломов.

Юрий Костоломов родился в 1978 году, белорус, в 2000 году окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «зоотехния» со специализацией пушное звероводство, в 2008 году – Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2001 году зоотехником по кормам, затем с 2003 по 2007 годы работал начальником комплекса по откорму и доращиванию крупного рогатого скота Волковысского РСУП «Заря и К».

С 2007 по 2008 годы учился в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. В 2008 году был назначен заместителем начальника управления – начальником отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома. С 2009 года – заместитель ООО «КормоСбыт» г. Минска.

С 2010 по 2012 годы работал ведущим специалистом по организации сельскохозяйственного производства сырьевого отдела Волковысского ОАО «Беллакт», затем заместителем председателя по животноводству сельскохозяйственного производственного кооператива «Матвеевцы». С 2012 по 2016 годы – председатель СПК «Матвеевцы», а после преобразования кооператива в декабре 2016 года работал в должности директора КСУП «Матвеевцы». С августа 2017 года являлся заместителем директора по производству, а с ноября 2017 года – директором КСУП «Заря и К».