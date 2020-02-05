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Академическая библиотека приглашает поучаствовать в традиционной выставке
05.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Библиотека имени Д.Р. Новикова приглашает мастериц и умельцев принять участие в выставке декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками».
Приносите свои работы в отдел гуманитарно-просветительской работы
Второй этаж библиотеки, кабинет №8
Работы принимаются ежедневно до 24 февраля с 8-00 до 17-00
Кроме субботы и воскресенья
Телефон — 7-87-92
Выставка будет работать со 2 марта по 1 апреля
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Библиотека имени Д.Р. Новикова приглашает мастериц и умельцев принять участие в выставке декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками». ...
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