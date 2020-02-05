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Академическая библиотека приглашает поучаствовать в традиционной выставке

05.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Библиотека имени Д.Р. Новикова приглашает мастериц и умельцев принять участие в выставке декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками».

 

Академическая библиотека приглашает поучаствовать в традиционной выставке
Фото Михаила Левцова

 

Приносите свои работы в отдел гуманитарно-просветительской работы

Второй этаж библиотеки, кабинет №8

Работы принимаются ежедневно до 24 февраля с 8-00 до 17-00

Кроме субботы и воскресенья

Телефон — 7-87-92

 

Академическая библиотека приглашает поучаствовать в традиционной выставке
Фото Михаила Левцова

 

Выставка будет работать со 2 марта по 1 апреля

 


 
 
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  Библиотека имени Д.Р. Новикова приглашает мастериц и умельцев принять участие в выставке декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками».    ...
 
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