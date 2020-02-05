Свабода посмотрела, что с компаниями, о которых шла речь, и в чем могла быть коррупционная схема. посмотрела, что с компаниями, о которых шла речь, и в чем могла быть коррупционная схема.





Что сказали по БТ, коротко:





Мелкий российский бизнесмен давал взятки всем четырем директорам сахарных заводов.





Директора открыли в Беларуси фирму «Евротарекс», чтобы делать упаковку для сахара.





Фирма покупала дорогое сырье российской фирмы «Полимер».





Обе фирмы "не светили" свои доходы, а "делили между собой".





Преступную схему покрывал бывший глава ГУБОПиК Владимир Тихиня.





Доходы «сахарных руководителей» составляли миллионы долларов, за ними они ездили в офис российской компании «Полимер».









Фирма, которую якобы создавали специально под «сахарную аферу», работает 20 лет





В сюжете БТ говорится о фирме «Евротарэкс», которую якобы создали в Беларуси специально под преступную схему, о чем в эфире рассказал следователь Константин Бычек.





Однако согласно государственным реестрам, эта фирма появилась 20 лет назад. Ее руководитель Дмитрий Семашко. Свабода застала его на рабочем месте, в Городее, где зарегистрировано предприятие.





"Пока наша организация работает, как и работала. А все остальное, думаю, будет комментировать следствие", - сказал Дмитрий Семашко.





С сайта организации следует, что она занимается производством полипропиленовых мешков, имеет две технологические линии, мощности позволяют выпускать до 22 миллионов единиц продукции в год.





В партнерах организации прописаны все сахарные заводы и еще с три десятка различных государственных и негосударственных белорусских предприятий.





Сырье, помимо упомянутого в сюжете БТ российского «Полимера», на предприятие поставляют еще 5 организаций, в том числе белорусское «Белхим» - одно из самых старых предприятий страны.





«Евротарэкс» не является государственным предприятием, имеет совместную форму собственности с долей иностранного капитала.





Организация несколько раз судилась за возврат денег с государственных предприятий, которые не расплатились за продукцию. Например, Глубокский комбикормовый завод был должен предприятию 24 тысячи рублей.





Регулярно «Евротарэкс» проверяли, в том числе Министерство налогов и сборов и Министерство труда и социальной защиты. О нарушениях не сообщается.





Российский «Полимер», у которого, как показали по БТ, покупали сырье по завышенным ценам, зарегистрирован в государственном реестре России. Основатель - Сергей Кононенко, который, по информации БТ, сейчас задержан.





Эта компания чем только не занимается: от продажи промышленных химикатов до рекламы, жилья, фотографии и перевода.





Зарегистрирована организация в центре Москвы.





Доходы ее за 2018 год - 1,6 миллиона долларов. Но чистая прибыль 92 тысячи долларов, или 5,8 миллиона российских рублей.









Версии Лукашенко и КГБ разошлись





Александр Лукашенко до сих пор говорил совсем о других схемах. В сюжете, который показали по БТ, вся схема вращается вокруг упаковки для сахара и сырья для нее. При этом





«Такого в Беларуси еще не было, - заявил Лукашенко. - Что сделали эти дельцы: они создали в Москве "прокладку", торговый дом. Обычная "прокладка". Поставили туда своих. С заводов по заниженным ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов», - говорил Лукашенко до выходы сюжета БТ.





Таким образом речь идет о сахаре, а не упаковке. По словам Лукашенко, схема, за которую задержали сахарных руководителей, выглядела так: продажа белорусского сахара в Россию по заниженным ценам, продажа его там через компанию в Москве уже по высоким ценам и после этого возврат избытка в Беларусь и продажа его по высоким ценам.





дешевый российский сахар могли завозить в Беларусь, чтобы покрыть убытки сахарных предприятий . Ранее одной из версий у экспертов была та, что





Три из четырех предприятий, руководителей которых задержали, - убыточны.





Россия повысила производство сахара, цены на него упали. И Беларуси попросту некуда продавать свой сахар, потому что весь экспорт последние годы был ориентирован на восточную соседку.





Что известно о «сахарном деле»





КГБ завел уголовные дела по ч. 3 ст. 430 «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении ответственных лиц и по ч. 2 ст. 431 «дача взятки в крупном размере» в отношении бизнесменов. Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет.





Расследование продолжается. Следователь Константин Бычек утверждает, что фигуранты дают показания с признаниями и сотрудничают со следствием.









Задержаны:





директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович,

директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник,

директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов,

директор Скидельского сахарного завода Дмитрий Егоров,

бывший глава ГУБОПиК Владимир Тихиня,

директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов,

основатель российской компании «Полимер» Сергей Кононенко.

Ранее неофициально сообщалось о задержании 11 человек.