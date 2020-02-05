Белорусы рванули в ремесленники. Власти назвали регионы, которые лидируют по их числу

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает расти число ремесленников. По данным Минэкономики, в прошлом году сбор за осуществление ремесленной деятельности уплатили 42 660 человек. В 2018 году таких было 36 199 человек, в 2017-м — 29 381. В ведомстве отмечают, что более 77% ремесленников сосредоточено в регионах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В отношении прошлого отчетного периода количество физических лиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, увеличилось почти на 6,5 тысячи, — констатируют в Министерстве экономики.

В Минске в прошлом году ремесленный сбор заплатили 9967 человек. Следом по количеству ремесленников идет Брестская область — 6318 человек. В Гомельской области 5602 ремесленника, в Витебской — 5545, в Гродненской — 5186, в Минской — 5088. Меньше всего ремесленников в Могилевской области — 4954 человека.

Ремесленный сбор составляет 1 базовую величину (в 2020 году это 27 рублей). Он уплачивается один раз в календарный год. Ремесленники не уплачивают подоходный налог и единый налог с ИП и иных физлиц, а также не ведут государственную статистическую отчетность. Страховые взносы в Фонд соцзащиты они могут делать по желанию. Правила работы для ремесленников изменились в 2018 году: «кустарям» разрешили не регистрировать ИП, торговать в мастерских и рекламироваться в интернете.