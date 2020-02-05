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Что концертный зал предлагает на февральских музыкальных вечерах?

05.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> У февральских музыкальных вечеров уже свои традиции и история. В концертном зале они проходят 26 лет подряд. 

Особенно запомнились концерты в год, когда Пинск был объявлен культурной столицей страны. Встречи с музыкой тогда открыла солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Татьяна Третьяк. В ее исполнении задушевно прозвучали песни из репертуара Анны Герман. 

В нынешнем году традиция сохраняется. 8 февраля, в 16.00, Татьяна Третьяк вновь в концертном зале. Встреча с ней открывает цикл старинной и современной музыки. Аккомпанировать солистке будет Татьяна Старченко - художественный руководитель «Музыкальной гостиной» Белгосфилармонии. Концерты «Гостиной» пинские слушатели называют не иначе как событием в культурной жизни города. Все, что на них происходит, всегда живо, неформально, непредсказуемо. Т.Старченко, как правило, приезжает в Пинск не одна, а с самыми разными музыкантами и солистами Беларуси. Очередная программа получила название «Любовь и жизнь женщины». В ее основе произведения из одноименного вокального цикла немецкого композитора Роберта Шумана. Истории любви прозвучат в романсах П.Чайковского, С.Рахманинова, М.Таривердиева, И.Шварца. 

12 февраля, в 19.00, на концерт приглашает фортепианный дуэт в составе солистов Белгосфилармонии Натальи Котовой и Валерия Боровикова. 

21 февраля, в 18.00, на сцене выступит дуэт. из Бреста приезжают братья Монины. Никита исполняет музыку на балалайке, Юрий — на гитаре. Они лауреаты международных конкурсов и фестивалей, авторы оригинальных обработок музыки из известных кинофильмов, эстрадных композиций, латиноамериканских мелодий и джаза. Впервые прозвучат «Полька» Р.Штрауса, вальс из кинофильма «Берегись автомобиля» А.Петрова, попурри на темы из кинофильмов «Операция «Ы» и «Иван Васильевич меняет профессию». 

25 февраля, в 18.00, концерт органной музыки прозвучит в исполнении Елизаветы Морозовой (Минск) и Екатерины Ивановой (Витебск). В программе — произведения Дитриха Бакстехуде, Й.-С.Баха, Луиджи Боккерини, Шарль-Мари Видора, Иогана Штрауса. 

27 февраля, в 19.00, февральские музыкальные вечера завершает городской камерный оркестр под управлением Оксаны Макаревич. Каждый его концерт удивляет премьерами. Репертуар постоянно пополняется не только новыми произведениями классической музыки. В программе заключительного концерта февральских встреч композиции И.Йохова «В стиле Вивальди», С.Тихонова «Опаздывающий экспресс», Ю.Давидовича «Неудачное свидание». Совместно  с оркестром будут играть исполнители на домре и саксофоне А.Скалкович и В.Богнат. С новыми номерами в сопровождении оркестра выступят вокалисты Анна Рыжко и Виталий Рокало. Прозвучит орган (солистка Виктория Кутько). 

***

Продолжает работу выставка пленэрных работ белорусских художников, которые в течение последних лет посещали агроусадьбу «Полесский бортник» и рисовали картины из жизни деревни Качановичи. Выставка приурочена к Году малой родины. 

Тамара ЩЕРБАКОВА
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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У февральских музыкальных вечеров уже свои традиции и история. В концертном зале они проходят 26 лет подряд.  Особенно запомнились концерты в год, когда Пинск был...
 
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