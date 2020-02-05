Счастливое число или предостережение звезд? Что сулит очередная зеркальная дата – 22.02.2022?

Источник материала: Вороновская газета





магическом сочетании четырех двоек не просто легкую для запоминания дату свадьбы, а определенный знак бесконечности. Как результат: в Февраль в буквальном смысле этого слова благоволит всем и каждому: то дополнительным днем в календаре порадует, то красивых, а, по словам многих, и счастливых дат подбросит. Не удивительно, что остаться незамеченными такие комбинации цифр, как, к примеру, зеркальная дата – 02.02.2020, никак не могут. Молодожены и вовсе сумели рассмотреть в этомчетырех двоек не просто легкую для запоминания дату свадьбы, а определенный знак бесконечности. Как результат: в Гродно случился настоящий свадебный бум. Интересно, удастся ли избежать подобного ажиотажа в ближайшую «красивую» дату февраля – 20.02.2020, ведь она также окажется во власти загадочных двоек?!

В том, что в данных сочетаниях чисел сокрыта какая-то магия, не сомневаются и астрологи. Они прямо говорят: в них – четыре двойки. Если их сложить, то получится цифра восемь. Для астропсихологии это число символизирует бесконечность, то есть символ планеты Уран. В его символ входит символ Солнца. В самом лучшем своем смысле – это высший ум, это прорыв, это энергия, которая стремится вверх, прорывает стереотип и берет с другого плана сознания что-то потрясающее.

Зеркальные даты – явление очень редкое. В нашем тысячелетии их всего 60, поэтому уже сейчас многие задаются вопросом, чего ожидать в следующие «зеркальные» дни третьего десятилетия?

Нумерологи отмечают, что в следующий раз подобный энергетический удар, как и 02.02.2020 повторится в 2022 году – 22 февраля. Так как в нумерологии ноль не обладает никакой энергией, то весь день будет преобладать энергия цифры два. Она означает точку равновесия, ось симметрии, которая помогает обеспечить покой и гармонию. Поэтому двойку считают символом любви, дипломатии и отношений. В такие «особенные» дни к людям приходит вдохновение, желание строить планы и воплощать идеи. Многие из них могут показаться странными и бесполезными, однако это не так. Специалисты советуют записывать свои мысли и доверять интуиции. Тем более, что в эти дни возрастет вероятность изменить свою жизнь: одинокие люди встретят будущую любовь, многие пары примут решение сделать следующий шаг, а так называемые карьеристы найдут ошибку, которая не позволяла им добиться успеха. В «номере» этого дня – 22.02.2022 – количество двоек (их аж шесть) зашкаливает. Поэтому, в первую очередь, дата очень благоприятна для людей, у которых маловато сил и собственной энергии. Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ https://grodnonews.by Слушая нумерологов и астрологов, волей-неволей начинаешь верить в силу дат-палиндромов. Хочется верить, что вероятность судьбоносных событий в эти моменты действительно увеличивается, однако не стоит забывать, что кардинально изменить вашу жизнь также легко может любой день календаря. Стоит лишь приложить усилия – и судьба обязательно совершит крутой поворот в сторону удачи и благополучия.