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Более 10 тыс. квартир планируется построить в Беларуси для многодетных семей в 2020 году

05.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Более 10 тыс. квартир планируется построить в Беларуси для многодетных семей в 2020 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, отвечая на вопросы журналистов перед началом коллегии Минстройархитектуры, передает корреспондент БЕЛТА.

«В прошлом году мы построили порядка 12 тыс. квартир для многодетных семей, кроме того, 14,5 тыс. многодетных семей были направлены на строительство. В этом году стоит задача построить 10,5 тыс. таких квартир и порядка 15,5 тыс. многодетных семей направить на строительство жилья», — отметил вице-премьер. Это позволит уже с 2021 года многодетным семьям стоять в очереди на получение жилья не более года, пояснил он.

Также заместитель премьер-министра прокомментировал развитие городов-спутников Минска: «Сегодня мы видим, что в Минске практически отсутствуют территории для строительства, поэтому в прошлом году главой государства было подписано три нормативных акта, которые позволили разрешить все проблемные вопросы развития городов-спутников». Так, сегодня ведется строительство в Смолевичах, где в мае этого года появится пилотный дом, квартиры в котором получат около 30 многодетных семей.

«Всем нуждающимся независимо от времени постановки на учет разрешено подавать документы на строительство в городах-спутниках. В этом году мы планируем возвести около 12 домов в двух микрорайонах Смолевичей. Также начато строительство детского сада, школы, в этом году начнем поликлинику. Ведется реконструкция дороги Р53 до Смолевичей «, — рассказал Владимир Кухарев.

По словам вице-премьера, в этом году планируется серьезно заняться развитием города-спутника Руденска. «Этот город имеет большую перспективу. Но не будем забывать, что и все остальные города-спутники тоже развиваются. Дано задание проектным организациям в этом году переработать проектную документацию, которая позволит организовать там более интенсивные строительные работы», — заявил Владимир Кухарев.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 10 тыс. квартир планируется построить в Беларуси для многодетных семей в 2020 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев,...
 
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