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Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая
Источник материала: СТВ
Началась эвакуация граждан России, Беларуси, Казахстана и других стран из города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса.
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Для каждого подготовлены предметы первой необходимости. Санаторий обладает полностью автономной инфраструктурой.
По последней информации число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24 тысячи, скончались 490 человек.
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Началась эвакуация граждан России, Беларуси, Казахстана и других стран из города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса. По информации оперативного штаба...
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