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Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая

05.02.2020 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Началась эвакуация граждан России, Беларуси, Казахстана и других стран из города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса.   

По информации оперативного штаба Тюменской области РФ по профилактике коронавируса, прибывшие временно будут размещены в загородном реабилитационном центре под Тюменью. Людям предстоит провести здесь 14 дней на карантине – это обязательная процедура.   

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая
Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса 

Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус (читать далее).   

Для каждого подготовлены предметы первой необходимости. Санаторий обладает полностью автономной инфраструктурой.   

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая
Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса 

По последней информации число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24 тысячи, скончались 490 человек.   

«Биржу штормит, цены на нефть упали». Как сказался коронавирус на мировой экономике – здесь подробнее.    

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая
Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса 

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая
Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса 

Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая
Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса 

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Началась эвакуация граждан России, Беларуси, Казахстана и других стран из города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса.    По информации оперативного штаба...
 
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