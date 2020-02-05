Как выглядит карантинный центр около Тюмени, куда эвакуировали белорусов из Китая

Источник материала: СТВ

Началась эвакуация граждан России, Беларуси, Казахстана и других стран из города Ухань – эпицентра вспышки коронавируса.

По информации оперативного штаба Тюменской области РФ по профилактике коронавируса, прибывшие временно будут размещены в загородном реабилитационном центре под Тюменью. Людям предстоит провести здесь 14 дней на карантине – это обязательная процедура.



Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса

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Для каждого подготовлены предметы первой необходимости. Санаторий обладает полностью автономной инфраструктурой.



Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса

По последней информации число зараженных коронавирусом в Китае превысило 24 тысячи, скончались 490 человек.

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Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса



Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса



Фото: оперативный штаб Тюменской области РФ по профилактике коронавируса