Источник материала: Новости Волковыска

Каждый год на полигоны и мини-полигоны Гродненской области в среднем вывозится около 2,5 миллиона кубических метров отходов. Задача коммунальных служб Принеманья сделать так, чтобы все вторсырье, которое можно переработать и пустить в хозяйственный оборот, попадало не на полигоны, а на производственный конвейер.

В прошлом коммунальники решились на смелый шаг – закрыли мусоропроводы во всех многоквартирных домах. Вместо этого во дворах многоэтажек поставили контейнеры для раздельного сбора мусора. Сейчас таких в области больше 26 тысяч. Около 10 тысяч – в районах частной застройки. Работают стационарные и разъездные заготовительные пункты – за макулатурой, металлоломом, стеклобоем готовы приехать и в деревню, и на дачу. В Гродно построен завод по утилизации и механической сортировке отходов, новые современные линии сортировки открыты в Лиде, Новогрудке, Слониме, Щучине, Мостах. Конечно, это возымело эффект. По сравнению с 2015 годом, к примеру, удалось увеличить сбор ВМР по области на 150 процентов, - рассказал главный инженер государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Андрей Кахнович.

Но многое зависит от сознания человека, его экологической культуры и просвещенности. Далеко не все готовы «утруждать» себя сортировкой мусора, сбрасывая все в один контейнер с надписью «смешанные отходы». Даже в уже отсортированном мусоре ВМР – это только примерно половина от всех отходов. Большинство считает, например, что обои можно переработать вместе с обычной бумагой, а бутылки из-под растительного масла должны быть отправлены к прочему пластику, но это не так. Важно человека информировать не только о том, зачем собирать мусор раздельно, но и как это делать правильно.

Сейчас мы идем по пути закрытия и рекультивации мини-полигонов – из 226 действующих еще в начале прошлого года осталось 92. До конца 2021 года из эксплуатации планируем вывести все мини-полигоны, а освободившиеся площади вернутся в хозяйственный оборот. В будущем в области планируется создать четыре региональных комплекса по обращению с ТКО – в Волковыске, Лиде, Сморгони и Гродно на базе мусоросортировочного завода. Первыми заработают Волковысский и Лидский. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 и 2025 годы.

Многие виды современной упаковки товаров относятся к неперерабатываемым или требуют очень дорогостоящих технологий в переработке, которые вряд ли когда-нибудь окупятся. Единственный выход – полный отказ от такой упаковки в производстве, поиск более экологичных вариантов. Со временем, думаю, мы к этому придем.