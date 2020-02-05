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Придумайте логотип для проекта "Юратишки - здоровый поселок"

05.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В рамках проекта "Здоровый город" объявляется конкурс по созданию логотипа "Юратишки - здоровый поселок", который должен стать опознавательным, представительским знаком проекта и использоваться в официальной документации, издаваемой печатной и тематической продукции.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Он должен быть выполнен с помощью компьютерной графики, не содержать фотографии, логотипы или эмблемы других организаций. Эскиз логотипа должен включать комбинацию из названия и знака, быть цветным и размещаться на листе формата А4.
Конкурс проводится с 3 февраля по 23 марта.
1 этап - предоставление материалов на конкурс - до 13 марта в Ивьевский районный ЦГЭ.
Современный, оригинальный, легко узнаваемый, запоминающийся эскиз логотипа "Юратишки - здоровый поселок" просьба присылать на следующий адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
2 этап - общественное голосование - с 14 марта по 23 марта. Эскизы логотипов участников будут размещены на сайте районной газеты "Iўеўскi край" для проведения общественного голосования.
3 этап - подведение итогов. Победителем будет признан эскиз, набравший в сумме большее число баллов по оценке жюри и общественному голосованию.
При отборе эскиза логотипа будут применяться следующие критерии: универсальность, оригинальность, ассоциативность, выразительность, функциональность, лаконичность. Победитель конкурса будет награжден грамотой и памятным призом.
Итоги будут опубликованы на сайте Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии, а также в газете "Іўеўскі край". Эскиз - победитель станет официальным логотипом проекта "Юратишки - здоровый поселок".

Всю подробную информацию можно получить в Ивьевском районном центре гигиены и эпидемиологии" по телефону 2-15-81.

 
 
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В рамках проекта "Здоровый город" объявляется конкурс по созданию логотипа "Юратишки - здоровый поселок", который должен стать опознавательным,...
 
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