Детсады, питание и платные услуги — Игорь Петришенко поручил решить проблемы в образовании

Источник материала: Вороновская газета





Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на заседании итоговой коллегии Министерства образования акцентировал внимание на проблемах, которые сегодня находятся в поле зрения главы государства и правительства, передает корреспондент БЕЛТА .

Дошкольное образование

В первую очередь Игорь Петришенко коснулся темы дошкольного образования, в частности нехватки мест в детских садах. Он подчеркнул, что нужно строить новые согласно плану, открывать дошкольные учреждения на первых этажах жилых домов в микрорайонах-новостройках, развивать сеть частных детских садов.

Заместитель премьер-министра обратил внимание, что в сельской местности дошкольное образование получают 53,2%, тогда как в городе почти в 2 раза больше — 91,9%. «А ведь дошкольное образование — это раннее развитие ребенка, подготовка его к школе. Не отсюда ли у нас более низкие результаты учебной деятельности детей из сельской местности», — отметил он. Руководству министерства поручено разобраться в этом вопросе.

Чтобы на селе детские сады работали и были востребованы, важно, чтобы сюда приезжала молодежь, закреплялась на рабочем месте, считает Игорь Петришенко. Для этого нужно строить жилье, предоставлять земельные участки. Главой государства соответствующие задачи перед облисполкомами уже поставлены.

Платные услуги

Также заместитель премьер-министра акцентировал внимание на недопустимости необоснованных платных услуг. Он упомянул одно из учреждений образования в Гомеле, где обучающимся фактически навязывалось репетиторство по учебным предметам. «Таких платных услуг быть не должно», — подчеркнул он. Вместе с тем дополнительные занятия, направленные на развитие детей, которые расширяют сферы их профессиональных интересов, могут и должны быть, отметил Игорь Петришенко. По его словам, учреждения образования обязаны зарабатывать, что позволяет укреплять материально-техническую базу, увеличивать зарплаты сотрудников. Но такие занятия должны быть только на добровольной основе.

Профориентация

Игорь Петришенко коснулся и профориентационной работы с выпускниками. «Согласитесь, не все могут быть экономистами и программистами. Наша задача — помочь школьнику сделать осознанный выбор будущей профессии, и это не обязательно должно быть высшее образование», — сказал он.

Вместе с тем, по словам вице-премьера, на получение высшего образования выпускников ориентируют самой системой организации приемной кампании. «Сначала принимаем документы в вузы, далее идут средние специальные заведения и по остаточному принципу — профтехобразования. Не отсюда ли цифры ежегодно отчисляемых студентов? — отметил он. — В прошлом году по причине неуспеваемости из учреждений высшего образования было отчислено почти 8 тыс. человек. А ведь многие из них могли бы обучаться в средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях, а не потратить напрасно время и деньги, причем и бюджетные, впустую. Считаю, что Министерство образования должно тщательно проработать этот вопрос». В качестве предложения прозвучало, что старт приемной кампании может быть дан одновременно для всех учреждений профессионального образования, а вот сроки завершения приема документов могут и должны быть разными. «Возможно, многие абитуриенты, реально оценивая свои знания и силы, на этапе подачи документов сделали бы правильный для себя выбор», — сказал Игорь Петришенко. Нельзя допустить обесценивания высшего образования, когда в вуз приходят не за знаниями, а за дипломами, добавил он.

Кадры

Поднимался вопрос и кадровой ситуации в вузах. Из науки и преподавания энергичные и квалифицированные сотрудники уходят в другие сферы деятельности, нет притока молодежи в вузовскую среду, идет старение педагогического корпуса. Требуются управленческие решения для снижения остроты этой проблемы.

Питание

Вопрос поднимался не раз, но пока навести полностью порядок не удалось, отметил Игорь Петришенко. Руководители учреждений образования и отделов, управлений образования должны отвечать за контроль в этом плане. А тем временем снова есть факты недоложения продуктов, нарушения технологии изготовления блюд, несоблюдения санитарных норм и правил.

Подвоз к школам

В октябре на коллегии Министерства образования поднимался вопрос организации подвоза детей к школам. По поручению правительства проведен межведомственный мониторинг. Нарушения выявлены в 295 школьных автобусах из 794 проверенных, это 37%. В частности, были случаи, когда автобус выходил на маршрут с трещинами ветрового стекла. Должны отслеживаться техническое состояние транспорта, медосмотры водителей, время перевозок.

Зарплаты

Затронул Игорь Петришенко и тему новой системы оплаты труда бюджетников. Она упрощает расчеты, делает их более прозрачными. При этом, подчеркнул он, зарплата не снижается. Всех руководителей просят разъяснить работникам каждый пункт, каждое положение. Что касается повышения оплаты труда, есть поручение главы государства: к 2025 году средняя заработная плата педработников составит 100% к средней зарплате по стране, а профессорско-преподавательского состава — 150%.

Заместитель премьер-министра также говорил о наращивании экспорта услуг, укреплении позиций вузов в международных рейтингах, повышении компетентности педагогов-психологов, социальных педагогов. Важно провести анализ школьных программ и учебников, по каждому учебному предмету изучить мнение практиков, их предложения, подчеркнул он.

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков отметил, что в ближайшее время планируется проведение серьезного совещания у главы государства, которое будет посвящено наиболее острым вопросам развития отрасли. Наряду с подведением некого среза, будут поставлены задачи по дальнейшему развитию.

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