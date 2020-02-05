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Шкурин забил за ЦСКА испанскому клубу

05.02.2020 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий Илья Шкурин забил за ЦСКА в товарищеском матче против испанского клуба «Ориуэла».


Фото: ПФК ЦСКА

Шкурин вышел в стартовом составе и отличился на 78-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:0.

ПФК ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.

«Ориуэла» — аутсайдер третьего дивизиона чемпионата Испании.

 
 
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Белорусский нападающий Илья Шкурин забил за ЦСКА в товарищеском матче против испанского клуба «Ориуэла».
 
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