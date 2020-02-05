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Шкурин забил за ЦСКА испанскому клубу
Источник материала: Tut.by
Белорусский нападающий Илья Шкурин забил за ЦСКА в товарищеском матче против испанского клуба «Ориуэла».
Шкурин вышел в стартовом составе и отличился на 78-й минуте. Игра завершилась со счетом 2:0.
ПФК ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.
«Ориуэла» — аутсайдер третьего дивизиона чемпионата Испании.
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Белорусский нападающий Илья Шкурин забил за ЦСКА в товарищеском матче против испанского клуба «Ориуэла».
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