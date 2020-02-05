Круглый, вращается на 360 градусов. Как устроен один из самый необычных домов в мире

Источник материала: Tut.by

Необычный дом известного архитектора и инженера Ричарда Ти Фостера (Richard T Foster) в штате Коннектикут примечателен не только своей формой, но и способностью вращаться на 360 градусов. В прошлом году закончили его реконструкцию — теперь он почти как новый, сообщает ресурс architecturalrecord.com . Примечательно, что в свои 52 года круглый дом по прежнему выглядит футуристично и инопланетно.





Ричард Ти Фостер работал с такими архитекторами как Мис ван дер Роэ и Филипп Джонсон. Свой необычный дом он построил в 1968 году и прожил в нем более 35 лет — до самой смерти в 2002 году. Теперь резиденция принадлежит паре с Манхэттена, которая использует ее в качестве дома для отдыха на выходных.









Круглый дом диаметром 22 метра возвышается над землей, образуя внутренний дворик под ним. Он прикреплен к цилиндрическому сердечнику, в котором находится винтовая лестница, обеспечивающая доступ внутрь.













Здание имеет стальную конструкционную систему, которая опирается на шарикоподшипниковое кольцо диаметром 4,2 метра. Наружные поверхности отделаны стеклом и кедровой черепицей.













Дом вращается на 360 градусов. Медленное вращательное движение стало возможным благодаря электрическому двигателю и механическим компонентам, аналогичным тем, которые используются в револьверных головках. Одним нажатием кнопки на панели управления владелец может привести дом в движение. На самой высокой скорости зданию нужно 45 минут, чтобы пройти полный круг.

Когда The New York Times спросила Фостера, почему такие дома не завоевали популярность, он пожал плечами: «Посмотрите, сколько времени понадобилось человеку, чтобы выбраться из пещеры».

Дом пережил глубокую реконструкцию. Ею занималось бюро Mack Scogin Merrill Elam Architects.

Площадь дома — 278 квадратных метров. В нем есть гостиная, кухня, две спальни и кабинет. Во время более ранней реконструкции была удалена стена между кухней и гостиной. После последней реконструкции увеличилась площадь спален.





Дом обставлен современной мебелью, например, стульями Филиппа Старка (Phillipe Starck) и Марселя Вандерса (Marcel Wanders). В детской спальне круглая кровать прикреплена к веревкам и подвешена к потолку.





Проект предусматривал обновление элементов экстерьера, таких как деревянная черепица, булыжный настил во внутреннем дворике и облицовка из атмосферостойкой стали. Команда также заменила окна двухкамерными стеклопакетами. Кроме того, рядом построили новый гостевой дом с бассейном.