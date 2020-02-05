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Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2019 году превысил 5,5 миллиарда долларов

05.02.2020 16:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2019 году превысил 5,5 миллиарда долларов

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2019 году вырос по сравнению с 2018-м на 4,5% до 5,519 млрд долларов, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Доля сельхозпродукции в общем экспорте страны в 2019 году составила 16,8%. Выросли поставки молока и молочной продукции, картофеля, рапсового масла, готовой или консервированной рыбы, консервированных овощей и фруктов, соевого масла, мяса птицы, яиц, шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, сообщает БелТА.

"География экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания представлена таким образом: страны ЕАЭС – 84,7%, ЕС – 4,4%, иные страны – 10,9%", – сказал Алексей Богданов.

 
 
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Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2019 году вырос по сравнению с 2018-м на 4,5% до 5,519 млрд долларов, сообщил начальник главного...
 
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