Минобразования обещает уменьшить нагрузку на белорусских школьников

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство образования видит резервы для дальнейшего уменьшения нагрузки на школьников. Об этом заявил министр образования Игорь КАРПЕНКО на заседании коллегии ведомства. По его словам, министерство видит резерв для дальнейшего сокращения нагрузки на учащихся без ущерба для качества образования путем использования межпредметных связей.

Кроме того, сокращаться нагрузка будет за счет возможного совмещения выпускных экзаменов с ЦТ. Министр также считает необходимым откорректировать учебную программу по информатике. По его словам, многие школьники приходят на занятия, уже владея первичными навыками обращения с гаджетами.

Примечательно, что десятые и одиннадцатые классы с этого учебного года могут учить информатику на базовом и повышенном уровне. По мнению министра, такую возможность в рамках допрофильного обучения нужно дать восьмым и девятым классам.

Отмечается, что в 2019-2020 учебном году по новым учебным программам занимаются ученики 1-9 классов. В 8-9 классах школьники могут изучать отдельные предметы на повышенном уровне.