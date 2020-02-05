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На Строителей планируют построить две многоэтажки

05.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На улице Строителей планируют построить два новых дома — десятиэтажный и девятиэтажный. Разместить их хотят в районе нынешней многоквартирной жилой застройки. Райисполком приглашает горожан поучаствовать в общественном обсуждении этого проекта.

 

На Строителей планируют построить две многоэтажки
Снимок носит иллюстративный характер. Фото – www.instagram.com/jupiter_digital_photo

 

Заказчик проекта — Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством Горецкого района».

Площадь земельного участка под строительство – 1,707 гектара.

 

Проектируемые объекты:

— трехсекционный многоквартирный жилой дом, 9-этажный, 108-квартирный, общая площадь жилых помещений — 6 330, 15 м2

— двухсекционный многоквартирный жилой дом , 10-этажный, 80-квартирный, общая площадь жилых помещений — 4 240,75 м2

 

Общественное обсуждение будет проводиться с 19 февраля по 14 марта. Срок проведения экспозиции проекта – 15 календарных дней.

Экспозиционные материалы  будут представлены в фойе первого этажа райисполкома с 19 февраля.  Презентация проекта пройдет 21 февраля.

 

Замечания и предложения по объекту можно направить до 14 марта в Горецкий районный исполнительный комитет по адресу: 213410, Горки, ул. Якубовского, д. 9, кабинеты 5, 30.

Телефоны — 8(02233) 76469, 76449, факс 8(02233) 76468

Официальный сайт райисполкома —  www.gorki.gov.by, электронная почта —  gorkirik@mogilev.by.

С проектом можно ознакомиться по адресу: Горки, ул. Якубовского, д. 9, кабинет 30.

Руководитель общественного обсуждения – заместитель председателя райисполкома по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Андрей Камко.

Райисполком не не занимается продажей квартир и не предоставляет контактные сведения.


 
 
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  На улице Строителей планируют построить два новых дома — десятиэтажный и девятиэтажный. Разместить их хотят в районе нынешней многоквартирной жилой застройки....
 
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