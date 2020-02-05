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Когда и где в Слуцке на день перекроют железнодорожный переезд
05.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
8 февраля будет перекрыто движение транспорта на железнодорожном переезде в Слуцке, сообщает Слуцкий край.
Движение автотранспортных средств на железнодорожном переезде 102-й км направления Слуцк – Тимковичи закрывается в Слуцке с 10.00 до 17.00 в связи с проведением ремонтных работ.
Осиповичская дистанция пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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В Слуцке будет перекрыто движение транспорта на железнодорожном переезде на один день. Почитайте, где именно и когда планируют это сделать.
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