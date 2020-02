«Серые» телевизоры Samsung в Беларуси потеряли Smart-функции. В чем может быть причина

Источник материала: Tut.by

В 42.TUT.BY обратился читатель с проблемой: по его словам, ввезенные в Беларусь «серые» телевизоры от компании Samsung потеряли часть своих Smart-функций — и все из-за новой региональной политики производителя. Скорее всего, с такой проблемой столкнулись и в соседних странах — например, в той же России.





Судя по публикации на ресурсе vc.ru, в какой-то момент у одного из читателей ресурса из России телевизор современной QLED-серии производителя отказался запускать установленные на него приложения. На экране появилось сообщение: «This TV is not fully functional in this region» («Этот телевизор полноценно не функционирует в данном регионе»).

О подобном нам сообщили и некоторые владельцы современных ТВ Samsung в Беларуси.

Издание Ferra.ru пишет , что это — часть новой политики Samsung по борьбе с использованием так называемых серых телевизоров, то есть тех устройств, которые были куплены за пределами страны использования.

При этом некоторым пользователям, если верить сообщениям на одном из известных в странах СНГ тематических форумов, удалось восстановить Smart-функции телевизоров. Впрочем, подтвердить или опровергнуть это мы пока не можем.

42.TUT.BY обратился в официальное представительство компании Samsung в Беларуси с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.