|
«Серые» телевизоры Samsung в Беларуси потеряли Smart-функции. В чем может быть причина
Источник материала: Tut.by
В 42.TUT.BY обратился читатель с проблемой: по его словам, ввезенные в Беларусь «серые» телевизоры от компании Samsung потеряли часть своих Smart-функций — и все из-за новой региональной политики производителя. Скорее всего, с такой проблемой столкнулись и в соседних странах — например, в той же России.
Судя по
О подобном нам сообщили и некоторые владельцы современных ТВ Samsung в Беларуси.
Издание Ferra.ru
При этом некоторым пользователям, если верить сообщениям на одном из известных в странах СНГ тематических форумов, удалось восстановить Smart-функции телевизоров. Впрочем, подтвердить или опровергнуть это мы пока не можем.
42.TUT.BY обратился в официальное представительство компании Samsung в Беларуси с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чем точная причина произошедшего, не уточняется.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)