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Солодуха перенес операцию
Источник материала: Tut.by
Александр Солодуха перенес операцию на голосовых связках. Об этом певец сообщил в своем Instagram.
«Операция на голосовых связках прошла успешно! Всему медперсоналу на Сухой, 8 огромное спасибо!!! Всегда ваш А.С.», — подписал певец свое фото.
Напомним, на улице Сухой в Минске находится Республиканский научно-практический центр отоларингологии.
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Напомним, на улице Сухой в Минске находится Республиканский научно-практический центр отоларингологии.
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