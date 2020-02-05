Источник материала: Tut.by

Александр Солодуха перенес операцию на голосовых связках. Об этом певец сообщил в своем Instagram.

«Операция на голосовых связках прошла успешно! Всему медперсоналу на Сухой, 8 огромное спасибо!!! Всегда ваш А.С.», — подписал певец свое фото.

Напомним, на улице Сухой в Минске находится Республиканский научно-практический центр отоларингологии.