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Белорусские лифты и пассажирский транспорт в Армении. В Совете Республики обсудили перспективы сотрудничества стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Армения планируют реализовать новые проекты в научно-технической и IT-сферах, а с высокотехнологичным продуктом выйти на рынок третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О торгово-экономическом сотрудничестве Минска и Еревана 5 февраля говорили в Совете Республики. Есть интерес не только в сотрудничестве в области информационных технологий. Уже заключены договоры с нашими организациями по замене лифтов в армянской столице. Также речь идет о поставках городского пассажирского транспорта. Планируется развивать и гуманитарное сотрудничество.
Армен Гевондян, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Беларуси:
Товарооброт между Беларусью и Арменией за 2019 год составил свыше 60 миллионов долларов. Значительно увеличился экспорт. В Армению мы продаем тракторы и тягачи, шины, мебель, продукты и лекарства.
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Белорусские лифты и пассажирский транспорт в Армении. В Совете Республики обсудили перспективы сотрудничества стран
Новости Беларуси. Беларусь и Армения планируют реализовать новые проекты в научно-технической и IT-сферах, а с высокотехнологичным продуктом выйти на рынок третьих...
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