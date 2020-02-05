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Под Ивацевичами Renault влетел в мелиоративный канал
Источник материала: Tut.by
Легковушка влетела в мелиоративный канал в Ивацевичском районе,
Авария произошла днем 5 февраля на трассе Иваново — Тышковичи — Оброво. Проезжающие водители заметили автомобиль, находящийся в мелиоративном канале, и увидели лежащего на траве молодого человека. Очевидцы позвонили в скорую и милицию.
Прибывшие медики оказали 28-летнему водителю помощь и доставили в больницу.
Мужчина пояснил, что ехал из Минска в Иваново. На гравийной дороге он не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля.
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По словам водителя, он не справился с управлением на гравийной дороге.
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