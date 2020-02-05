Под Ивацевичами Renault влетел в мелиоративный канал

Источник материала: Tut.by

Легковушка влетела в мелиоративный канал в Ивацевичском районе, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла днем 5 февраля на трассе Иваново — Тышковичи — Оброво. Проезжающие водители заметили автомобиль, находящийся в мелиоративном канале, и увидели лежащего на траве молодого человека. Очевидцы позвонили в скорую и милицию.

Прибывшие медики оказали 28-летнему водителю помощь и доставили в больницу.





Мужчина пояснил, что ехал из Минска в Иваново. На гравийной дороге он не справился с управлением и съехал в мелиоративный канал, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля.