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Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система должна заработать не позже 2021 года — Крутой

05.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система должна заработать не позже 2021 года — Крутой

Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС), которая позволит перейти на ID-карты, должна заработать не позже 2021 года, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на заседании итоговой коллегии Министерства связи и информатизации, передает корреспондент БЕЛТА.

«БИСРС — это задача №1. Мы должны всеми возможными усилиями с 1 января следующего года запустить эту систему. Переносить сроки невозможно, вопрос на особом контроле Президента», — подчеркнул Дмитрий Крутой.

По его словам, в ближайшее время нужно расширить узкие места, чтобы обеспечить запуск БИСРС. «Решить методологические, технические, нормативные вопросы нужно до 1 мая, максимум — до 1 июня, чтобы у нас осталось полгода на обкатку этой системы», — сказал первый вице-премьер.

Министр связи и информатизации Константин Шульган пояснил, что работы по вводу в промышленную эксплуатацию БИСРС должны быть завершены к 1 декабря 2020 года. «В результате в Беларуси будет введена новая система удостоверения личности с использованием биометрических документов, которая будет пропуском в электронный мир для взаимодействия с сервисами государства», — отметил Константин Шульган.

Как сообщалось, в Беларуси обычные паспорта заменят ID-картами и биометрическими паспортами. При этом новый биометрический паспорт будет документом для выезда за границу.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС), которая позволит перейти на ID-карты, должна заработать не позже 2021 года, заявил сегодня первый...
 
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