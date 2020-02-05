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8 марта 2020 года в Бресте состоится "LoveRun Brest 2020" (нужно бегать и заплатить за это)
05.02.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уникальная возможность пробежать дистанцию вместе с любимой или в компании родных и близких. Дистанция 3 км пройдет по набережной до нового Городского парка. 7 км пройдет по набережной до Брестской крепости и продолжится по эко-тропе «Дорога жизни».
Старт и финиш, а также выдача стартовых номеров будет проходить по адресу: наб. Франциска Скорины 8, Брест.
Чтобы зарегистрироваться на забег, заполните анкету участника и оплатите регистрационный взнос используя систему ЕРИП или в почтовом отделении.
Укажите имя, фамилию и дату рождения как в паспорте. После оплаты отправьте фото или скришот чека на почту
Регистрация продлится до 6 марта. (Регистрация закроется раньше, если закончатся свободные места).
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