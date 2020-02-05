Источник материала: Виртуальный Брест

Уникальная возможность пробежать дистанцию вместе с любимой или в компании родных и близких. Дистанция 3 км пройдет по набережной до нового Городского парка. 7 км пройдет по набережной до Брестской крепости и продолжится по эко-тропе «Дорога жизни».





Старт и финиш, а также выдача стартовых номеров будет проходить по адресу: наб. Франциска Скорины 8, Брест.



Регистрация:

Чтобы зарегистрироваться на забег, заполните анкету участника и оплатите регистрационный взнос используя систему ЕРИП или в почтовом отделении.

Укажите имя, фамилию и дату рождения как в паспорте. После оплаты отправьте фото или скришот чека на почту info@bresthalfmarathon. com . (Подтверждение оплаты может занимать от нескольких часов до суток).



