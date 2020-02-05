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8 марта 2020 года в Бресте состоится "LoveRun Brest 2020" (нужно бегать и заплатить за это)

05.02.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уникальная возможность пробежать дистанцию вместе с любимой или в компании родных и близких. Дистанция 3 км пройдет по набережной до нового Городского парка. 7 км пройдет по набережной до Брестской крепости и продолжится по эко-тропе «Дорога жизни».

8 марта 2020 года в Бресте состоится "LoveRun Brest 2020" (нужно бегать и заплатить за это)

Старт и финиш, а также выдача стартовых номеров будет проходить по адресу: наб. Франциска Скорины 8, Брест.

Регистрация:

Чтобы зарегистрироваться на забег, заполните анкету участника и оплатите регистрационный взнос используя систему ЕРИП или в почтовом отделении.

Укажите имя, фамилию и дату рождения как в паспорте. После оплаты отправьте фото или скришот чека на почту info@bresthalfmarathon.com. (Подтверждение оплаты может занимать от нескольких часов до суток).

8 марта 2020 года в Бресте состоится "LoveRun Brest 2020" (нужно бегать и заплатить за это)

Регистрация продлится до 6 марта. (Регистрация закроется раньше, если закончатся свободные места).

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://loverun.by

Не пропустите самый интересный старт сезона. 200 участников пробегут в этот праздник, посвященный прекрасным женщинам и их семьям. Мы предоставляем отличную возможность реализовать себя, а также еще сильнее укрепить Ваши чувства и провести время с пользой вместе.

Старт и финиш, а также выдача стартовых номеров будет проходить по адресу: наб. Франциска Скорины 8, Брест

 
Теги: Брест
 
 
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  Уникальная возможность пробежать дистанцию вместе с любимой или в компании родных и близких. Дистанция 3 км пройдет по набережной до нового Городского парка. 7 км...
 
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