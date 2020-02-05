Владимир Макей завел аккаунт в Instagram, Александр Карлюкевич осваивает молодежную соцсеть TikTok

В ролике Карлюкевич приглашает желающих посетить книжную ярмарку, проходящую 5-9 февраля в Минске . Примечательно, что в видео есть даже монтаж.









interfax.by На данный момент видеоприглашение собрало 57 лайков и 4 комментария, пишет





Мининформ пока единственное белорусское ведомство, которое начало осваивать TikTok. У странице министерства пока есть 129 лайков, 35 подписчиков (меньше часа назад их было 22) и 8 видео.





TikTok —социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Особенно популярна соцсеть среди подростков.



