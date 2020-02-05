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Что ели князья? Ученики Сейловичской школы воссоздали кулинарную книгу Радзивиллов и попробовали блюда на вкус

05.02.2020 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рецепты со вкусом прошлого. Учащиеся Сейловичского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа восстановили книгу рецептов Радзивиллов, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.

Что ели князья? Ученики Сейловичской школы воссоздали кулинарную книгу Радзивиллов и попробовали блюда на вкус

Что ели князья? Ученики Сейловичской школы воссоздали кулинарную книгу Радзивиллов и попробовали блюда на вкус

Вместе с учительницей дети провели настоящее исследование на эту тематику. Теперь у них в сборнике только сладких блюд насчитывается около 40.

Что ели князья? Ученики Сейловичской школы воссоздали кулинарную книгу Радзивиллов и попробовали блюда на вкус

Уникальные угощения попробовала и Анастасия Кончиц.

Люди в материале: Анастасия Кончиц
 
 
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Новости Беларуси. Рецепты со вкусом прошлого. Учащиеся Сейловичского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа восстановили книгу рецептов...
 
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