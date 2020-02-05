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Дуглас Мак: думаю, белорусы найдут для себя много интересного в моей книге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 февраля на Минской книжной выставке встречу с читателями провел Дуглас Мак, автор тревел-заметок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дуглас Мак, писатель (США):
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Новости Беларуси. 5 февраля на Минской книжной выставке встречу с читателями провел Дуглас Мак, автор тревел-заметок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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