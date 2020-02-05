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Дуглас Мак: думаю, белорусы найдут для себя много интересного в моей книге

05.02.2020 19:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 февраля на Минской книжной выставке встречу с читателями провел Дуглас Мак, автор тревел-заметок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуглас Мак: думаю, белорусы найдут для себя много интересного в моей книге

Дуглас Мак, писатель (США):
Моя книга – о путешествиях в части США, которые не являются полноценными штатами. К примеру, острова Самоа, Пуэрто-Рико. Рассказываю о их культуре и традициях. Сами американцы мало знают об этих местах. В книге описаны разные периоды их истории. Думаю, белорусы найдут для себя много интересного в моей работе.

Дуглас Мак: думаю, белорусы найдут для себя много интересного в моей книге

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Новости Беларуси. 5 февраля на Минской книжной выставке встречу с читателями провел Дуглас Мак, автор тревел-заметок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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