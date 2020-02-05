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Гайдукевич: При всём диалоге, мы не должны допустить, чтобы, в том числе, из США вмешивались в политическую повестку нашей страны
Источник материала: СТВ
Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали во время съёмок программы
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Вот почему я говорю, что спокоен, что Президент ведёт диалог. Потому что он на этом стоит всё время, сколько он – Президент. Диалог – но без вмешательства. А мы знаем на примерах других стран, к чему приводит вмешательство любой страны в политическую повестку или в жизнь именно на политическом уровне.
Также эксперты обсудили, как обеспечить демографический рост в Беларуси:
– «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – это не белорусский путь»
– «Опыт, который существует в ряде стран, когда женщина имеет возможность на сокращённый рабочий день»
– «Мы сейчас вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка»
– «Там, где женщина не хочет рожать, значит, там её мало любят!»
Смотрите 5 февраля в 20.30 на СТВ.
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Гайдукевич: При всём диалоге, мы не должны допустить, чтобы, в том числе, из США вмешивались в политическую повестку нашей страны
Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Олег Гайдукевич: «Ни...
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