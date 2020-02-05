В Ивацевичском районе Renault съехал в мелиоративный канал. Водитель выбрался сам

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 5 февраля днем. Водители заметили транспортное средство, которое находилось в мелиоративном канале.

Рядом на траве лежал молодой человек. Им оказался 29-летний житель Иваново. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водитель пояснил, что был за рулем Renault Logan, ехал из Минска в Иваново, не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал. Однако смог самостоятельно выбраться из транспортного средства.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводятся мероприятия по извлечению автомобиля.