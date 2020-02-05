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В Ивацевичском районе Renault съехал в мелиоративный канал. Водитель выбрался сам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.
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Рядом на траве лежал молодой человек. Им оказался 29-летний житель Иваново. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи.
Водитель пояснил, что был за рулем Renault Logan, ехал из Минска в Иваново, не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал. Однако смог самостоятельно выбраться из транспортного средства.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводятся мероприятия по извлечению автомобиля.
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Новости Беларуси. В Ивацевичском районе автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 5 февраля...
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