Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пограничники Беларуси и России дали старт «Марафону Победы». Он пройдет двумя маршрутами по территории 10 стран. Из Бреста участников провожала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Вячеслав Алексеевич, подполковник в отставке, сегодня снова в строю. Для него это долг. Войну встретил трехлетним мальчишкой. Его отец, Герой Советского Союза, тогда служил на погранзаставе на Украине. И сам Вячеслав Лопатин всю жизнь посвятил охране рубежей. «Мы помним все! Эту эстафету посвящаем тем, кто защищал нашу государственную границу. Я горжусь тем, что участвую в этой эстафете, которая посвящена 75-летию Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны», – отметил подполковник пограничных войск.

Участники автопробега собрались у монумента «Героям границы». Перед стартом минута молчания и слова напутствия. В составе белорусской эстафетной группы – офицеры и ветераны пограничной службы. Они проедут вдоль государственных рубежей республики и передадут эстафету российским пограничникам. «Мы проедем все подразделения пограничной службы, встретимся с личным составом застав, местным населением», – сказал полковник, старший эстафетной группы органов пограничной службы Беларуси Кирилл Киндель.

Одновременно с Брестом старт акции дали и в Мурманске. Протяженность общего маршрута – больше 60 тысяч километров. Всего эстафета пройдет по внешним границам девяти стран Содружества и Монголии – как символ того, что у Победы нет национальности и она одна на всех. «Мы не забыли тех, кто стоял у истоков нашей победы. И то, что сегодня мы рядом, пограничники всех стран СНГ, говорит о том, что мы едины. Мы едины в подходах, во взглядах, у нас общее прошлое, настоящее и будущее», – уверен председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов.

Встречи с ветеранами, возложение цветов к местам воинской славы. Завершится памятный марафон 28 мая в Москве на Поклонной горе. В Москве на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы ждут лидеров зарубежных государств и иностранные делегации. Свое участие уже подтвердили главы стран Содружества, Франции, Чехии, Индии, Кубы, Венесуэлы и Сербии.