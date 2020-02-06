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ФПБ предлагает отрегулировать начисление пенсий работающим пенсионерам
06.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Профсоюзы предлагают поправить пенсионное законодательство. Совершенствование системы федерация сегодня обсудила вместе с нанимателями. Речь о работающих пенсионерах. Они продолжают платить взносы в Фонд социальной защиты. При этом при нынешних законах пенсию таким работникам пересчитывать не будут. А на время работы еще и ограничат пенсионные выплаты. Профсоюзы рассчитывают устранить эти дисбалансы. Механизмы более справедливого начисления пенсий сегодня рассматриваются совместно с правительством.
В числе других возможных корректировок — увязка
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Профсоюзы предлагают поправить пенсионное законодательство. Совершенствование системы федерация сегодня обсудила вместе с нанимателями. Речь о работающих...
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