ФПБ предлагает отрегулировать начисление пенсий работающим пенсионерам

Источник материала: Вороновская газета





Профсоюзы предлагают поправить пенсионное законодательство. Совершенствование системы федерация сегодня обсудила вместе с нанимателями. Речь о работающих пенсионерах. Они продолжают платить взносы в Фонд социальной защиты. При этом при нынешних законах пенсию таким работникам пересчитывать не будут. А на время работы еще и ограничат пенсионные выплаты. Профсоюзы рассчитывают устранить эти дисбалансы. Механизмы более справедливого начисления пенсий сегодня рассматриваются совместно с правительством.

В числе других возможных корректировок — увязка роста зарплаты с ростом производительности труда. Сегодня этот закон един для всех. Но он не учитывает особенностей разных отраслей и предприятий. А это искусственно сдерживает прибавку к зарплатам. В качестве примера профсоюзы приводят работников общественного транспорта, которые могут рассчитывать на рост зарплаты только в случае повышения стоимости проезда.